Helena og Rasmus: - Ib Poulsen stak af fra os!

THISTED:- Helena og jeg var mødt op til kommunalbestyrelsesmødet. Vi ville rigtig gerne mødes med politikerne, og vi talte også med flere af dem. Men arbejdsmarkedsudvalget, som holdt et kort møde efter kommunalbestyrelsesmødet ville vi rigtigt gerne snakke med. Men da valgte Ib Poulsen at stikke af. Han nægtede at mødes med os!

Det er en lidt frustreret Rasmus Søndergaard, som fortæller dette i telefonen onsdag morgen. Han og Helena Lyngbye repræsenterer gruppen af unge, som er brugere af Skiftesporet, og som er aktive for at få ændret en beslutning om at lukke eller neddrosle dette og fire andre socialpædagogiske tilbud i Thisted Kommune som led i pålagte besparelser på jobcentrene.

Men det er også en tilfreds Rasmus, som nu kan se frem til at få det møde med Thisteds politikere, som de unge har søgt at få i stand efter deres tur til Christiansborg med foretræde for to af Folketingets politiske udvalg.

- Vi fik at vide fra tre andre medlemmer af arbejdsmarkedsudvalget, som kom op til os efter mødet, at udvalget vil indkalde os til sit møde tirsdag 14. februar. De havde sagt til Ib Poulsen: Hvis du ikke går op (til de to unge-repræsentanter, red.), så går vi op. Jeg har ikke set Ib, og jeg har ikke hørt fra ham, så jeg vil stadig ikke sige, at han er til at få fat på, siger Rasmus Søndergaard.

Men Ib Poulsen var til at få fat på, da Nordjyske ringede til ham tirsdag morgen. Og han tager igen telefonen, da vi efter samtalen med Rasmus onsdag ringer ham op.

- Jeg stak ikke af. Jeg tog hjem. Nogle politikere bliver hængende efter møderne, men jeg havde en hund, jeg skulle hjem til. Så der er ikke noget der, siger Ib Poulsen.

Han bekræfter, at de unge vil blive indkaldt til udvalgets møde 14. marts.

- Vi snakkede det igennem i går og blev enige om, at vi inviterer et par af de unge til mødet, og desuden bliver Handicaprådet indkaldt. Ud over det har vi en almindelig dagsorden. Hvis der skulle være nogle misforståelser i sagen om de socialpædagogiske tilbud, får vi dem verfet af vejen, siger Ib Poulsen.