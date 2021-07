Helikopter ledte efter windsurfer - men han var ikke i havsnød

Opdateret: Surferen er i god behold.

KLITMØLLER:Klokken 19.53 tirsdag blev der slået alarm, da en surfer så ud til at komme i havsnød ud for Klitmøller i Thy.

Det oplyser vagtchef Anders Hansen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Der blev ringet 112 fra land, da surferen forsvandt ud af syne et stykke ude på havet. Derfor blev en redningshelikopter sendt til området for at lede efter surferen. En politipatrulje samt indsatsleder blev også sendt afsted.

Ved 20.45-tiden kunne aktionen dog afblæses. Her var surferen selv kommet i land og i god behold. Det skulle vise sig at være en tysk kitesurfer.