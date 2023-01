Henning H. takker nej til centralisering: Ingen gevinst ved at samle teknisk service

THISTED:- Vi har endnu ikke besluttet at at etablere et Center for ejendomme, som skal stå for den tekniske service af kommunens ejendomme - herunder også rengøring og vedligeholdelse, og beslutningen bliver ikke truffet med min stemme.

Henning Holm (S), medlem af kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, er mere end mellemfornøjet med, at etableringen af et Center for ejendomme, CFE, støt og roligt er på vej gennem systemet. Foreløbig uden ret mange kommentarer.

Senest har kommunens økonomiudvalg taget til efterretning, at kommissoriet for CFE er godkendt med den tilhørende tids- og procesplan og projektorganisering. Efter tidsplanen skal CFE, som i 2025 forventes af give en effektiviseringsgevinst på 6,7 mio. kroner i forhold til nu, hvor de enkelte kommunale institutioner selv står for ejendomsdrift og vedligeholddelse, være en realitet i 2024.

Kun et fagudvalg, social-, sundheds- og kulturudvalget, har udtrykt forventning om, at der blandt andet "tages udgangspunkt i de mange og varierende opgaver" som de nuværende servicemedarbejdere udfører decentralt i dag.

- Det er ikke første gang, vi ser et forsøg på at centralisere ejendomsdriften - og stilles en rationaliseringsgevinst i udsigt. Desværre viser erfaringerne fra de steder, hvor det er forsøgt, at det hverken fører til bedre og mere effektiv service - eller til besparelser, siger Henning Holm.

Han siger meget direkte, at de pedeller, der har deres daglige gang i en institution, kender bygningen ind og ind - og de er på stedet hver dag.

- Øjnene på stedet, ser anderledes på tingene end de, der kommer fra et centralt administrationscenter, siger Henning Holm.

Han tilføjer, at erfaringerne fra kommunens IT-afdeling bekræfter hans betænkelighederne.

- Går min computer itu, skal der oprettes en sag for at få den repareret. Det tager tid. Hvad gør en institutionsleder, hvis en utæt radiator først skal oprettes som en sag i et CFE før nogen kan komme ud og lave den. Der kan nå at løbe meget vand ud på gulvet, siger Henning Holm.

Frem for at lavet et CFE foreslår han, at institutioner indenfor samme lokalområde samarbejder om deres servicemedarbejdere.

- For mig vil det give mening. CFE ligner mest af alt noget, der giver måske fungere rent teoretisk, men ikke i praksis. Vi så det første gang i et sparekatalog fra forvaltningen, og nu kommer det op igen.

Henning Holm vil ikke afvise, at der kan laves smartere løsninger for driften af kommunens ejendomme, men ikke i form af noget, der ligner CFE.

- Lige nu undrer det mig, at der bruges ressourcer på at arbejde videre med at forberede et CFE. Det risikerer at være til ingen nytte og jeg håber, at det politisk under det videre arbejde med kommissoriet erkendes, at det ikke er den vej vi skal.