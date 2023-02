Hensynet til dyrene vejer tungt: Tre heste taget ud af naturpleje-projekt

KLITMØLLER:Selv om vinteren hidtil har været mild, er den endnu ikke slut.

- Vi kan risikere, at den hårdeste periode af vinteren kommer nu. Derfor har vi med udgangspunkt i dyrlægens tilsynsrapport fra midt i januar valgt at tage de tre yngste heste ud af flokken, der afgræsser arealet syd for Klitmøller.

Det siger chefkonsulent Claus Rasmusen, Naturstyrelsen Thy, om årsagen til, at der nu er fem heste tilbage i flokken af konikheste, som siden efteråret 2022 har navet naturpleje på det 220 hektar store areal.

I den seneste tilsynsrapport vurderede dyrlægen, at de fem ældste heste var i en foderstand over middel, mens de tre yngste, som nu er taget ud, var i en acceptabel foderstand.

- Hestene er del af et naturplejeprojekt, og der må ikke herske den mindste tvivl om hverken deres foderstand eller deres velbefindende. Derfor er to af de yngste heste taget ind 3. januar og endnu en 6. januar. Så nu er det de fem ældste heste, der er tilbage på arealet, siger Claus Rasmussen.

Han tilføjer, at beslutningen om at tage de tre unge heste væk fra arealet er helt i overensstemmelse med Naturstyrelsens retningslinjer for dyrevelfærd.

- Så vi har reageret både med afsæt i dyrlægens rapport og vores egne retningslinjer, siger Claus Rasmussen.

Hensynet til hestenes velfærd gør også, at Naturstyrelsen opfører et læskur, hvor de fem tilbageblevne heste både kan tilskudsfodres, finde læ og stå tørt.

Læskuret opføres et stykke inde i nåletræsbeplantningen i den nordlige del af det areal, hestene går på. Arbejdet med at opstille læskuret begyndte mandag, så det står klar i denne uge.