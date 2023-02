Her åbner ny stor genbrugsbutik

THISTED:Røde Kors Thisted siger snart farvel til sine lokaler i Kongensgade i Thisted. 1. maj åbner afdelingen en ny og meget større genbrugsbutik på Tigervej 1 i byens østlige udkant.

- Her får vi 1000 kvadratmeter i stedet for de 2-300 kvadratmeter, vi har i dag. Det giver plads til nye varegrupper, især møbler, som er det, der er flest penge i, fortæller Ejgil Boye Mortensen, der er formand for Røde Kors Thisted.

Han forventer, at omsætningen i butikken vil blive fordoblet efter flytningen. Det er planen, at der også skal blive plads til børneartikler og en håndværkerafdeling. Formanden fremhæver, at flytningen ikke mindst vil give bedre plads og ordentlige arbejdsforhold for de frivillige.

Røde Kors Thisted vil flytte alle sine aktiviteter til Tigervej på nær nørklerne og integrationsarbejdet, hvor mange af deltagerne fortsat nemt skal kunne komme frem uden bil. Her skal findes andre lokaler i midtbyen til disse to aktiviteter.

Til gengæld vil førstehjælpsundervisningen få bedre faciliteter på Tigervej.

Den ny genbrugsbutik får plads til møbler foruden tøj og mange andre varegrupper. Foto: Bo Lehm

Afdelingen har afholdt generalforsamling for nyligt, og her kunne Ejgil Boye Mortensen blandt andet berette, at genbrugsbutikken i Thisted sidste år havde en omsætning på 661.456 kroner. Butikken samarbejder med butikkerne i Hurup og Hanstholm.

Der er cirka 40 frivillige tilknyttet butikken, men nødhjælpsorganisationen kan godt bruge flere. Man afholder derfor et informationsmøde for nye frivillige i lokalerne på Tigervej torsdag 16. marts.

I det forløbne år har genbrugsbutikken uddelt tøj til cirka 250 ukrainere efter behov.

Afdelingen har uddelt 33 julepakker og betalt for 15 børns ophold på Ungdommens Røde Kors ferielejr.

Røde Kors Thisted har to nørklegrupper, der sender nørkletøj til både Ukraine og Rumænien. Afdelingen har desuden en besøgstjeneste, der tæller ni besøgsvenner, samt en patientstøtteordning med 22 medlemmer.