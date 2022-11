Her bliver ikke plads til anden trafik: Kæmpestor del til ny vindmølle fylder hele vejen

HANSTHOLM:Enhver mulighed for overhaling er udelukket - og modkørende trafik kan heller ikke passere, når transporten, der efter de seneste planer ruller afsted tirsdag, skal flytte nacellen til Vestas nye V236-15.0 MW havvindmølle fra Hanstholm Havn ad Hjardemålvej og Gl. Aalborgvej til testcentret i Østerild.

Her blev arbejdet med at rejse tårnet til den nye Vestas-mølle afsluttet i sidste uge. Nu skal det monteres med nacelle og vinger, så møllen kan testes.

Nacellen - eller "maskinhuset"- er den konstruktion, der står øverst på mølletårnet. Det er her, møllens tre vinger monteres.

Møllerne i testcentret bliver stadig større. Det ses tydeligt på de komponenter, der skal bruges. Således har nacellen, der skal bruges i den nye Vestas-mølle, en vægt på 290 tons, så ordet "tung transport" skal tages helt bogstaveligt. Dimensionerne er også anseelige. Nacellen er 22 meter lang, 12 meter i bredden og 12 meter høj.

Losningen af nacellen foregik ved den nye dybvandskaj i Hanstholm havn. Foto: Ole Iversen

Transporten omfatter også møllens "hub". Det er på den, de tre 115,5 meter lange vinger monteres. Hub'en, der blev kørt til testcentret mandag, monteres på nacellen.

En transport med de dimensioner sendes ikke afsted uden videre. I timer, nacellen er på vejen, er der spærret for øvrig trafik, men andre tiltag har også været nødvendige. Både på havnen og langs vejen til Østerild har det været nødvendigt at fjerne blandt andet vejskilte de steder, hvor de står så tæt på vejen, at de er i vejen for den store transport.

Den nye V236-15.0 MW-mølle er i følge Vestas oplysninger en videreudvikling af Vestas 9MW-mølle. Når den nye mølle er bygget færdig, vil det være den til dato største, der er rejst i testcentret. Rotordiameteren bliver på 236 meter, og når vingerne drejer, vil de bestryge et areal på 43.742 kvadratmeter - eller 4,3 hektar. Afhængig af placering kan møllen årligt producere 80 GWh - det svarer til 20.000 husholdningers årlige strømforbrug.