Her bliver plads til boliger: Planer for nyt byggeri to steder

Drengshøj og Bavnhøj. Det er navnet på to gravhøje henholdsvis i Tingstrup og i Tilsted, som nu bliver omkranset af nutidigt byggeri.

I næste uge behandler kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik to sager, som hver især skal bane vej for nyt boligbyggeri.

Længst fremme er planerne om boligbyggeri i Tingstrup. Her skal udvalget tage stilling til, om et forslag til lokalplan for et boligområde vest for Drengshøj skal sendes i fire ugers høring. Forslaget omfatter et cirka 8,9 hektar stort areal i den nordvestlige del af Thisted.

Her giver lokalplanen mulighed for at opføre flere forskellige typer boliger fordelt i tre klynger. Der vil være mulighed for at opføre åben-lav bebyggelse over hele lokalplanområdet samt tæt-lav boligbebyggelse samt etageboliger i den nordvestligste af de tre klynger.

I planlægningen af den fremtidige udnyttelse af det 8,9 hektar store areal er der stort fokus på grønne arealer. Det omfatter grønne midter i hver af de tre boligklynger, samt gennemgående grønne arealer. De grønne arealer bindes samen med de fredede områder omkring Drengshøj, som ligger indenfor den østlige afgrænsning af lokalplanområdet.

Illustrationen viser, hvordan veje, udstykninger og rekreative områder er beliggende i et nyt boligområde ved Bavnhøj. Illustration: Thisted Kommunes debatoplæg

På den lidt længere bane er mulighederne for at skabe et nyt boligområde ved Bavnhøj i Tilsted i den sydlige udkant af Thisted. Før det cirka 12,4 hektar store område kan byggemodnes skal der laves en ny lokalplan samt et tillæg til kommuneplanen som ændrer en del af området fra at være til rekreative formål til fremover at kunne anvendes til boligformål.

Første led i den proces er en debatfase, hvor kommunen med et debatoplæg præsenterer tanker og ideer for det nye boligområde, hvor adgangen til at opføre åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse skal imødekomme efterspørgslen på boliger i Thisted-området.

Udvalget for erhverv, klima, miljø og teknik tager i næste uge stilling til, om der skal gennemføres en to ugers debatfase forud for at arbejdet med planlægning af det nye boligområde sættes i gang. Under debatfasen er det muligt at komme med forslag og ideer, som kan indgå i det videre arbejde med planlægningen.