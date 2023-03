Her bliver plads til mere handel: Plan for ny dagligvarebutik i Thisted

THISTED:Byggeriet af en ny dagligvarebutik på Østerbakken i Thisted rykker nærmere.

Når kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik mødes i dag, mandag, er et af punkterne på dagsordenen et forslag til ny lokalplan, der skal gøre det muligt at opføre en op til 1200 kvadratmeter stor dagligvareforretning, en vaskehal og en tank- og ladestation.

Det nye forretningsområde skal vejbetjenes fra Østerbakken, mens vareindleveringen til dagligvareforretningen skal ske ad en ny adgangsvej fra Fårtoftvej. Opførelse af en butik på op til 1.200 m2 med tilhørende parkering vil som minimum medføre nedrivning af de 4 eksisterende boliger og bebyggelsen, som i dag huser et VVS-firma, fremgår det af planforslaget.

Det er Rema 1000, som ønsker at opføre den nye dagligvareforretning.

I august 2022 sendte Thisted kommune et debatoplæg om butiksplanerne i høring. Oplægget var til debat fra 1. til 15. september 2022. Her indkom 10 bemærkninger.

I halvdelen af dem fremhæves støj som et problem. Blandt andet fra den vaskehal, der efter forslaget bliver mulighed for at opføre. I flere af bemærkningerne stilles derfor forslag om, at der etableres en støjafskærmning mellem butiksområdet og boligområdet.

Ud over støj fremhæves også risiko for en øget trafikbelastning om området. Både i forbindelse med varetransport og kundetrafik til og fra forretningen.

Også mulighederne for den fortsatte udvikling i området er et tema i flere af de indkomne bemærkninger.

I sagsfremstillingen til udvalget fremgår det, at de "indkomne bemærkninger er taget til efterretning og indgået i forskellig grad i udarbejdelsen af planforslagene",

Indstillingen til udvalget er, at såvel et tillæg til Kommuneplan 2021-2033 samt forslag til Lokalplan 1-049 "Butik og erhverv på Østerbakken 56-64, Thisted" vedtages og sendes i otte ugers høring.