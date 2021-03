Her er årets sportsnavn: Karoline bedst i Thy 2020

THISTED:- Det er en kæmpe overraskelse. Det havde jeg ikke lige regnet med.

Hun lignede en flækket træsko, mens hun forsøgte at fordøje budskabet tirsdag eftermiddag i Thy Hallens svømmehal i Thisted. Her havde Nordjyske netop overrasket Thisted Svømmeklubs stortalent Karoline Sørensen lige efter eftermiddagstræningen, hvor hun blev kåret som Årets Sportsnavn i Thy i det noget specielle 2020, hvor mange mesterskaber og turneringer blev aflyst på grund af corona.

Men der blev svømmet DM på kortbane sidste år, og her strålede den dengang 18-årige Thisted-svømmer med guld i 200 meter rygsvømning. Og det var især den præstation, der betød, at den nu 19-årige Karoline Sørensen løb med titel, pokaler og 5000 kroner som årets sportsnavn.

OL er en mulighed

At potentialet er stort hos svømmeren er også blevet bevist i 2021, hvor hun har svømmet endnu hurtigere end sidste år. Faktisk har hun præsteret den niendehurtigste tid i Europa i år i favoritdisciplinen 200 meter ryg. Dermed er hun tæt på kravtiden til EM, og den ultimative kvalifikation til OL i Tokyo til sommer er heller ikke langt væk.

Fra 8. til 11. april deltager Karoline Sørensen ved Stockholm Open, og her håber hun at kvalificere sig til et af de store mesterskaber.

- Målet er at komme under kravtiden til EM. Drømmen er OL, sagde Karoline Sørensen umiddelbart efter prisoverrækkelsen i Thy Hallen, hvor hun nåede at se lidt nærmere på den medfølgende vandrepokal, hvor adskillige lokale svømmenavne er at finde.

Karoline Sørensen studerer vandrepokalen sammen med sin træner Mads Bjørn Hansen, der påpegede, at Thisted ikke har haft en svømmer med ved EM siden Thomas Jørgensen i 1995, mens den seneste OL-deltager fra klubben var Anette Jørgensen i 1988. De to har begge tidligere ligesom en række andre navne fra klubben vundet prisen som årets sportsnavn.

Prisen som årets sportsnavn har Thisted Dagblad og siden Nordjyske uddelt siden 1969. Det er Thisted Kommunes eliteidrætskonsulent, Thomas Bruhn, og formanden for kommunens eliteidrætsudvalg, Preben Dahlgaard, der sammen med Nordjyskes redaktionschef for Thy og Mors, Lars Bang Bertelsen, der har udpeget årets sportsnavn. Årets kåring foregik i en corona-udgave, hvor vi ikke har nomineret flere præstationer end vinderen.

Prisen som årets sportsnavn har Thisted Dagblad og siden Nordjyske uddelt siden 1969. Det er Thisted Kommunes eliteidrætskonsulent, Thomas Bruhn, og formanden for kommunens eliteidrætsudvalg, Preben Dahlgaard, der sammen med Nordjyskes redaktionschef for Thy og Mors, Lars Bang Bertelsen, har udpeget årets sportsnavn. Årets kåring foregik i en corona-udgave, hvor vi ikke har nomineret flere præstationer end vinderen.