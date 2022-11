Her er brug for lokalplaner: To virksomheder sikres mulighed for udvikling

THISTED:Nu skal der laves nye lokalplaner for Thisted Marine Center på Østerbakken 91 og Tømmergården Thisted på Silstrupvej 89.

Begge virksomheder "udgør erhverv med salg af særligt pladskrævende varegrupper og har gennem årene udviklet sig i et omfang, der nu kræver udarbejdelse af nye lokalplaner", fremgår det af et debatoplæg, som netop er godkendt i kommunalbestyrelsen. Det sendes nu i to ugers offentlig høring.

Her er der mulighed for at komme med forslag og kommentarer til, hvad der skal tages i betragtning i arbejdet med de nye planer.

De nye lokalplaner udarbejdes, fordi Tømmergården i nærmeste fremtid ønsker at udvide i et omfang, der kræver en ny lokalplan. Thisted Marinecentrer ligger i landzone og har senest udvidet med en 437,5 kvadratmeter stor telthal. Den er opført på baggrund af en landzonetilladelse, hvor der er indarbejdet en tidsbegrænsning med henblik på udarbejdelse af en lokalplan, der dels overfører ejendommen til byzone, dels sikrer et samlet plangrundlag for ejendommen.