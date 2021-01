Her er den nye akutlægebil i Thisted: Et minihospital på hjul

THISTED:En døgnbemandet akutlægebil er nu klar til at rykke ud fra sygehuset i Thisted for at yde livsvigtig hjælp til alvorligt tilskadekomne og kritisk syge. Bilen, der er pakket med avanceret udstyr, blev præsenteret ved et lille arrangement søndag formiddag.

Her deltog regionsrådsformand Ulla Astman og Palle Juelsgaard, der er lægefaglig direktør i Den Præhospitale Virksomhed. Det er regionsrådet, der i forbindelse med budget 2021 besluttede at afsætte penge til at opgradere paramedicinerbilen i Thisted til en akutlægebil fra 1. februar. Palle Juelsgaard siger:

- Begge dele er gode bud, men på grund af geografien har man valgt den her løsning, og det er en rigtig god løsning, synes jeg.

Søndag blev den nye bil overdraget til sygehuset i Thisted.

Han forklarer, at der både er tale om en opgradering i forhold til bemandingen af bilen og i forhold til udstyret.

- Med en akutlægebil begynder den lægefaglige indsats allerede på skadestedet. Paramedicineren og akutlægen er et stærkt team i bilen og repræsenterer et minihospital i sig selv. Vi kan derfor påbegynde rigtig meget relevant behandling med det samme, fremhæver Palle Juelsgaard.

Masser af udstyr

Fra bilen kan man kommunikere med AMK-vagtcentralen og med ambulancer og lægehelikopter. Bilen kan også fungere som indsatslederbil, idet den indgår i en vagtordning med regionens to øvrige akutlægebiler.

Regionsrådsformand Ulla Astman var med ved præsentationen.

Bilens udstyr kommunikerer også direkte med det hospital, der skal modtage patienten, så de løbende kan følge, hvordan patienten har det.

- De kan gå ind og få nogle mellemtider undervejs og se, hvordan ser det ud med patienten, fordi det er real time. De her ting ryger til slut ind i patientens elektroniske patientjournal, forklarer Palle Juelsgaard. Han fortsætter:

Det er AMK-vagtcentralen, der via spørgsmål og et indeks afgør, om det er akutlægebilen, der skal sendes ud.

- Akutlægebilen er blandt andet udstyret med monitoreringsudstyr, ilt, mulighed for at lægge folk i respirator, og vi har forskelligt udstyr i forhold til behandling af brud, karskader og hvad der ellers måtte være. Så har vi også ret avanceret ultralydsudstyr med ud, så vi kan lave diagnostik i forhold til kvæstelsesgrad og andre ting. Vi har en hjertemassagemaskine, og vi har nødblod med, ligesom man har det i helikopteren og så selvfølgelig en masse medicinske præparater.

Tilkalder også ambulance

Det er AMK-vagtcentralen, der via spørgsmål og et indeks afgør, om det er akutlægebilen, der skal sendes ud. Lægebilen kan ikke have patienter med, så der vil også altid blive kaldt nærmeste ambulance. Der kan også blive kaldt en helikopter, hvis der er tvivl om, hvem der kan være først fremme.

- Akutlægebilen i Thisted vil ofte kunne nå frem i lokalområdet hurtigere end helikopteren og starte behandlingen, men vi kan stadig have god gavn af helikopteren til transport efter stabilisering. Hvis vi skønner, at der er brug for behandling i Aalborg, så kan tidsfaktoren gøre, at vi beslutter at flyve patienten derop i stedet for at køre, siger Palle Juelsgaard.

Akutlægebilen i Thisted er den tredje i Region Nordjylland. De øvrige er placeret i Hjørring og Aalborg.

Der er desuden fem døgnbemandede paramedicinerbiler i henholdsvis Skagen, Frederikshavn, Brovst, Farsø og Hobro.