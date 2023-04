Her er den nye præst i Sydthy

SYDTHY:Menighedsrådene ved Vestervig og Agger kirker har ved enstemmig beslutning valgt at ansætte 56-årige Søren Krogh som ny sognepræst efter Claus Nybo, der er fratrådt på grund af alder. Søren Krogh indsættes i begge kirker søndag 7. maj.

Til seneste menighedsrådsvalg i 2020 var der i både Vestervig og Agger sogne afstemningsvalg mellem to lister, der repræsenterede hvert sit kirkesyn. Der har lejlighedsvist været uenighed blandt kirkegængerne om Søren Kroghs forgænger, så umiddelbart har det måske ikke været det letteste præsteembede at få besat i en tid med præstemangel. Hertil siger Connie Anette Høy, der er formand for menighedsrådet ved Vestervig Kirke:

- Jeg var til Søren Kroghs ordination som præst sidste sommer. Han har ikke lagt skjul på, at han gerne ville til Vestervig og Agger kirker. I menighedsrådene var der ikke tvivl om, at Søren skulle være vores præst, og jeg er ikke i tvivl om, at når alle, også de missionske, lærer ham at kende, vil de sætte stor pris på ham. Søren Krogh favner utroligt bredt, og han er både meget vidende og tiltalende. Og så har han en moden alder, hvor han ikke lader sig blæse af pinden, hvis han alligevel skulle støde på lidt modstand rundt omkring, siger Connie Høy.

Vestervig Menighedsråd, her repræsenteret af Kuno Frost og Conny Høy, har ingen betænkeligheder ved at præsentere Søren Krogh som den nye sognepræst i det vestlige Sydthy. Arkivfoto: Bo Lehm

Søren Krogh betegner sig som ikke tilhørende nogen bestemt kirkeretning. Han er født omkring Ølgod i Vestjylland og er vokset op i et kirkeligt miljø under KFUM/KFUK. Han blev cand. theol. fra Aarhus Universitet allerede i 1999, men arbejdede senere med supplerende forvaltningsmæssige og journalistiske tillægsuddannelser som blandt andet teamchef i Slots- og Kulturstyrelsen. Han har siden ordinationen snuset til præstegerningen ved Sankt Pauls Kirke i København.

Søren Krogh indsættes af provst Line Skovgaard Pedersen i Agger Kirke klokken 11.30 og i Vestervig Kirke klokken 13.30. Klokken 15.00 er der velkomstreception med kaffe og kage i Agger Missionshus.