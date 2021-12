Her er der noget at se på: Publikum strømmer til nyt nationalparkcenter

VORUPØR:De besøgende har i stort tal fundet vej til Nationalparkcenter Thy i Vorupør.

Siden centret åbnede i midten af juni i år har mellem 53.000 og 58.000 gæster været indenfor i bygningen for at få en introduktion til de oplevelser, der venter ude i nationalparken.

- I vores ansøgninger om støtte til byggeriet skønnede vi et årligt besøgstal på 70.000, og det har vist at holde stik med det antal besøgende, vi har haft siden åbningen 15. juni, siger Torben Juul-Olsen, formand for nationalparkens bestyrelse.

De mange besøgende giver ikke blot liv i nationalparkcentret, de er også en kilde til indtægter til nationalparken, fortæller Torben Juul-Olsen.

Således har gæsterne i år lagt frivillige, økonomiske donationer for 250.000 kroner, ligesom de frivillige, der passer nationalparkcentret har haft et godt salg af bøger, postkort og andet merchandise.

- Salget har givet indtægter for andre 250.000 kroner, fortæller bestyrelsesformanden om pengene, der indgår som et ekstra tilskud til nationalparkens drift sammen med det årlige beløb, den modtager over finansloven.

Det var i 2020 på 9,3 mio. kroner.

Oveni den halve million kroner i indtægter fra det nye nationalparkcenter, får Nationalpark Thy også indtægter både fra Lodbjerg Fyr og fra formidlingsstedet på Stenbjerg Landingsplads.

- Lægger vi det hele sammen, har vi haft indtægter på 1,6 millioner kroner oveni de penge, nationalparken får over finansloven. Det gør, at vi nu har mere end 10 millioner kroner til drift, siger Torben Juul-Olsen.

Han tilføjer, at de frivillige, der passer dels nationalparkcentret i Vorupør, Lodbjerg Fyr og formidlingsstedet på Stenbjerg Landingsplads har en stor del af æren for, at nationalparken har haft mulighed for at supplere sin finanslovsbevilling med yderligere 1,6 millioner kroner.

- Der er al mulig grund til at takke de frivillige for indsatsen, siger Torben Juul-Olsen.