Her kæmper de for at finde balancen mellem fiskeri og turisme

STENBJERG:Stenbjerg Landingsplads er et bevaringsværdigt kulturmiljø. Det skal det fortsat være både til gavn for fiskeriet fra landingspladsen, for besøgende og for Thy i bredeste forstand.

Det fremgår i det første afsnit i den Bevarende Udviklingsplan Stenbjerg Landingsplads 2022-2030. Planen er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Foreningen til Bevarelse af Stenbjerg Landingsplads.

Men det fremgår også, at at der er udfordringer i bestræbelserne for at nå i mål med at finde en balance mellem turisme, fiskeri, bevaring og fornyelse, og at centrale udfordringer for at bevare det levende kulturmiljø på længere sigt er manglende generationsskifte blandt de, der skal sikre, at det sker, samt en "udfordret økonomi".

Stenbjerg Landingsplads har fået en udviklingsplan, der ser frem mod 2030 med sigte på at bevare pladsen som et aktivt kulturmiljø med fiskeri.

- Hen over året holder vi forskellige arrangementer på landingspladsen. Indtjeningen herfra gør, at vi har penge til at holde husene ved lige, men skal der virkelig ske noget, vil det kræve penge udefra, siger Ove Hegnhøj, medlem af bestyrelsen for Foreningen til Bevarelse af Stenbjerg Landingsplads og formand for arbejdsgruppen bag udviklingsplanen, som har kostet 200.000 kroner. Pengene er skaffet gennem Sportsgoodfonden og Thisted Kommune.

Fortsat fiskeri

Planen lægger ikke skjul på, at nogle af de nye tiltag, som anses for vigtige i de kommende års arbejde for at bevare landingspladsen, også koster mange penge.

- Den nuværende læmole og fiskeriet fra pladsen er omdrejningspunkter for landingspladsens fremtid. Ellers ender det hele som et museum. Men vil vi tiltrække yngre kræfter til at føre fiskeriet videre, kræver det også ordentlige forhold, forklarer Ove Hegnhøj.

Netop derfor spiller en renovering af læmolen en central, men også dyr rolle i planen. Det samme gør en "moleplads" og et bådebyggeri.

Der fiskes fortsat fra landingspladsen i Stenbjerg, og fortsat fiskeri er en vigtig del af bestræbelserne for at fastholde det levende og aktive kulturmiljø.

Thisted Kommune fik i 2020 udarbejdet et forslag til en forlængelse af den eksisterende læmole. Overslaget lød på cirka 6,2 mio. kroner. Skal udviklingsplanens vision om et bådebyggeri og en moleplads også realiseres, vil det kræve investeringer for andre 3,2 mio. kroner.

- Det er ikke penge, vi har. Så derfor skal vi ud og hente penge i store fonde, som finder projekterne spændende. Men her er det vigtigt, at også Thisted Kommune finder udviklingsplanens tanker spændende og vil støtte dem, siger Ove Hegnhøj, som forventer at drøfte planen med borgmester Niels Jørgen Pedersen og teknisk direktør Mogens Kruse Andersen snarest muligt.

Herudover skal også Museum Thy, Kystdirektoratet og Naturstyrelsen, som ejer jord omkring landingspladsen samt det gamle redningshus også med i drøftelserne af udviklingsplanen.

- Udviklingsplanen er skelettet i det videre arbejde, og på mødet med kommunen får vi sikkert også nogle tilkendegivelser af, hvordan vi kan komme videre, siger Ove Hegnhøj og tilføjer, at han anser både Stenbjerg Landingsplads og udviklingsprojektet som så spændende, at der vil være interesse for at støtte det.

- Jeg tror ikke, at vi ender i en blindgyde i forhold til mulighederne for at skaffe fondsfinansiering. Men fondene er også grundlaget for, at vi for alvor kan komme videre med planerne, siger Ove Hegnhøj.

Bevarende lokalplan

Med i planen er også et ønske om, at der udarbejdes en "bevarende lokalplan" for Stenbjerg landingsplads.

- Den plan er vigtig, for i dag er der faktisk ingen ting, der beskytter den landingsplads, alle er enige i, er et bevaringsværdigt kulturmiljø. Så nu har vi en god anledning til dels at få ordnet de planmæssige forhold dels til at få styr på den øvrige jura omkring landingspladsen, siger Ove Hegnhøj.

Ifølge udviklingsplanen er ønsket ikke at gennemføre en fredning af landingspladsen, hvor myndighedskompetencen ligger hos Kulturstyrelsen, men alene at få udarbejdet den bevarende lokalplan. Det arbejde vareetages af kommunen. Den bevarende lokalplan vil alene rumme bestemmelser for den ydre fremtræden af landingspladsens bygninger.

Blandt ønskerne i udviklingsplanen er, at Thisted Kommune udarbejder en bevarende lokalplan for landingspladsen og dens bygninger. Foto: Bo Lehm

Allerede nu er landingspladsen et søgt besøgsmål. Det giver trafik, og derfor indgår trafikplanlægning også som en del af udviklingsplanen, som anbefaler, at muligheden af at begrænse trafikken undersøges i samråd med kommunen.

Også en restaurering af den gamle redningsstation, som ejes af Naturstyrelsen, samt et nyt formidlingsprojekt i bygningen indgår i udviklingsplanen.

Med tanke for de mange aktører, som i dag har interesser i landingspladsen, anbefaler planen en større koordinering og at der indgås en samarbejdsaftale mellem Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy, Nationalpark Thy og Foreningen til Bevarelse af Stenbjerg Landingsplads. Aftalen skal sikre opbakning til landingspladsens fortsatte drift på "overordnet niveau".

- Men der vil fortsat være brug for frivillige til at drive landingspladsen, og jeg tror, vi har de frivillige hænder. Også til det forestående arbejde med at realisere de tanker, der beskrives i udviklingsplanen. Det vil ske med arbejdsgrupper, som får ansvar for de enkelte projekter, siger Ove Hegnhøj