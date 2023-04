Her er nul røg og alkohol: Stor opbakning til fest for unge

THISTED:Festen bliver ikke dårligere, fordi den er uden røg og alkohol.

Det er udgangspunktet, når Thisted Badmintonklub og Thisted Ungdomsskole 21. april i fællesskab arrangerer fest i Munkehallen i Thisted for de unge fra lokalområdet.

Med støtte fra en voksende gruppe af erhvervsfolk fra både private og offentlige virksomheder, arbejder badmintonklub og ungdomsskole på at skabe en fest fyldt med aktiviteter og et centralt sted, som både de unge og deres forældre vil støtte op omkring.

- Alle unge fortjener et ungdomsliv med en god skolegang, et rigt foreningsliv og gode fritidsaktiviteter. En vigtig del af det er også sunde og gode muligheder for ungdomsfester, siger ungdomsskoleleder Søren Ottosen, talsperson for arbejdsgruppen bag festen.

Festen vil være alkohol- og røgfri og er rettet mod de 14-17-årige.

- Vi ønsker at skabe en fest præget af kammeratskab og sjove aktiviteter - alkoholen skal vente, siger Søren Ottosen.

Festen byder på aktiviteter som rodeotyr, alkoholfri drinksbar, boldkanon, FIFAturnering, sangstudie, make-up bar, frisørsalon, computer-games og et diskotek. De unge kan vælge mellem de forskellige aktiviteter, alt efter hvad de har lyst til.

Billetter til festen 21. april kan købes i døren eller på Ungdomsskolens hjemmeside.

Klubpersonale fra Ungdomsskolen, trænere og forældre fra Badmintonklubben og "Ung til Ung ”- konsulenter fra SSP vil stå for afvikling af festen sammen med discjockeyer, musikfolk, frisører og meget andet.

Herudover vil der være fagligt uddannet personale til stede, som kan tage sig af eventuelle udfordringer og sikre, at festen forløber godt og trygt.

- Vi er meget taknemmelige for den støtte, vi har modtaget, og det er fantastisk at se, hvordan lokalsamfundet støtter op om initiativer, der gør en forskel for de unge," siger Jørgen Sølvkjær fra Thisted Badmintonklub.

Arrangementet har allerede fået stor opbakning fra lokale virksomheder, som har doneret penge og ressourcer til at gøre festen så god som muligt.