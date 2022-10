Her er overblikket: Disse politikere stiller op i Thy og på Mors

THY-MORS:En tidligere borgmester og to nuværende folketingsmedlemmer er blandt de velkendte navne, som vælgerne i Thy og på Mors kan sætte deres kryds ved, når der 1. november er valg til Folketinget. Men der er også helt nye navne på stemmesedlen.

Nuværende erhvervsminister Simon Kollerup, Socialdemokraterne, stiller igen op i Thistedkredsen, hvor han plejer at være en af stemmeslugerne. Partiet stiller dog også op med andre kendte navne i Nordjyllands storkreds, heriblandt statsminister Mette Frederiksen og ministrene Ane Halsboe-Jørgensen, Rasmus Prehn og Flemming Møller Mortensen.

En anden stor stemmesluger i det nordvestjyske er folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen, Venstre, og han stiller ligeledes op i Thistedkredsen igen.

De to erfarne politikere Simon Kollerup (S) og Torsten Schack Pedersen (V) stiller begge op igen. Her mødtes de ved valget i 2015. Arkivfoto: Peter Mørk

I maj 2021 blev Lene Kjeldgaard Jensen, tidligere borgmester og nuværende kommunalbestyrelsesmedlem i Thisted Kommune, opstillet som ny folketingskandidat for Konservative i Thy og på Mors, så selv om hun er vant til valgkampe, bliver det hendes første som folketingskandidat.

Også SF stiller med en lokalt bosiddende folketingskandidat, nemlig Thorkild Olesen.

Det samme gør Enhedslisten, der har Berit Raldin på stemmesedlen som partiets kandidat i Thistedkredsen. Samtidig har partiet opstillet morsingboen Pia Thorsen som kandidat i Frederikshavn.

Joachim Plaetner Kjeldsen, der sidder i kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune for Alternativet, stiller for første gang op til Folketinget, og det bliver som partiets spidskandidat i samtlige nordjyske kredse. Også listens anden- og tredjeplads er ens i alle kredse, og først på fjerdepladsen følger de mere lokale kandidater. I Thistedkredsen er det den lokale veteran Gustav Sieg Sørensen.

Endnu en thybo finder man på Nye Borgerliges liste, hvor Brian Nielsen er partiets spidskandidat i Thisted og Morsø kommuner.

Efter at Ib Poulsen i starten af august meddelte, at han trækker sig som folketingskandidat for Dansk Folkeparti, har partiet været på jagt efter en afløser til at stille op i Thistedkredsen. Det er lykkedes, om end partiet skulle lede lidt længere væk. Valget er faldet på Kasper Sørmer-Sørensen, der bor i Aalborg. Indtil i foråret boede han i Ballerup.

Også Kristendemokraterne har fundet en kandidat til Thistedkredsen. Det er Karlo Brondbjerg, der bor i Herning og er 2. viceborgmester i Herning Kommune.

Radikale Venstre har ikke en kandidat i Thistedkredsen, men da man jo kan stemme på alle de opstillede kandidater i Nordjyllands Storkreds, er der alligevel flere at vælge imellem, blandt andre tidligere minister Christian Friis Bach, der stiller op i Hjørringkredsen.

Liberal Alliance, Moderaterne, Frie Grønne og Danmarksdemokraterne har ikke opstillet en kandidat i Thistedkredsen.