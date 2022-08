Her er plads til initiativ: Nyt liv i gammel station

HURUP:Tre år med mulighed for forlængelse.

Det er det tidsmæssige perspektiv for de aktiviteter, som kun kan udfolde sig i den gamle stationsbygning i Hurup efter af kommunens udvalg for for erhverv, klima, miljø og teknik i denne uge har sagt "ja" til, at foreningen Byklyngen Hurup Thy i foreløbig tre år kan låne bygningen på favorable vilkår. Der skal ikke betales husleje, men Byklyngen skal selv afholde forbrugsudgifterne i huset - og må kun bruge lokalerne til formål inden for kommunefuldmagten.

- Det er en rigtig god sag. Vi har i flere år stået med et stort set tom bygning, som nu fyldes med liv og aktivitet fordi der er udvist et kæmpe engagement for at fylde Hurup med aktivitet, siger udvalgsformand Jerns Kr. Yde (K) med tanke for Byklyngens målsætning om at arbejde for at fastholde og udvikle bosætning, handel, kulturliv og arbejdspladser i Hurup og opland.

Byklyngen Hurup Thy havde søgt om at disponere over bygningen i to til fem år. Udvalget har sagt ja til tre, men med mulighed for forlængelse, siger jens kr. yde.

- Der er lagt op til, at stationen kan udvikles til en multifunktionel bygning med plads til udstillinger, workshops, møder, samlingssteder og faciliteter til unge iværksættere, som vi har set andre steder, siger Jens Kr. Yde.

En mindre del af bygningen anvendes af NT og Banestyrelsen.