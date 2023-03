Her er rigtig godt at være: Fuldt hus i anderledes iværksættermiljø

VORUPØR:Her er plads til - fortrinsvis -unge iværksættere, der er højt til loftet - og så er det billigt.

De tre ingredienser kan tilsammen være det mix, der har gjort kontorfællesskabet og iværksætterhuset Surf & Work - Silicon VØ i Vorupør til en succes. Det anderledes iværksætterhus, hvor der i følge hjemmesiden er mulighed for at "pleje arbejdslivet mens vi hygger os max" er opstået i lokaler i den tidligere skole i Vorupør.

Den lukkede i 2015, og to år senere, i 2017, fik Alexander Bengtsen og en makker en chance af de sjældne, da de lokale foreninger, som havde overtaget skolen , gav dem lov til at bygge noget op i nogle af de gamle skolelokaler.

Resultatet er Surf & Work - Silocon VØ som i dag huser 35 vidt forskellige iværksættere, som hver især passer deres forretninger og også dyrker det fællesskab, der uundgåeligt følger med en kontorplads i bygningen, hvor der lige nu ikke er flere ledige pladser. Derfor arbejdes derfor at skabe mere rummelighed i bygningerne og finde pengene til at gøre det. Og det skal nok lykkes indenfor det kommende år, siger Alexander Bengtsen.

- Vi kalder det en "voksenbørnehave". Vi er her for at lege - og for at drive forretning, men på en anden måde med fokus på frihed. Her er der høj livskvalitet for få ressourcer, for vi har minimeret omkostningerne. Vi har bevidst valgt noget fra for at få noget andet i stedet. Og jo, det er privilligeret at have den mulighed.

Et ophold i iværksætterfællesskabet er ikke tidsbegrænset, og mange bliver pænt længe, konstaterer Alexander Bengtsen, som med titel af vicevært står for driften af huset samtidig med at han passer sin iværksættervirksomhed. Den fremstiller sodavandsis.

- Jeg oplever, at Vorupør synes, at det her er rigtig fint for byen. Her er opbakning, men vi skal nok lære at blive lidt bedre til at tage del i de mange forskellige lokale aktiviteter, som foregår omkring os, siger Alexander Bengtsen og understreger, at Silicon VØ ikke bare skal leve i sin egen lille glasklokke.

- De lokale mener, at det skal hedde "Work & Surf," men vi har helt bevidst vendt det om. Arbejde skal fylde mindst muligt, så der bliver mest mulig tid til alt det andet, som er grunden til, at vi er her, siger Alexander Bengtsen.

Torsdag er der fælles morgenbord for de brugere af Silicon VØ, som har tid og lyst. Det er en anledning til at tale sammen om alt muligt - og ikke nødvendigvis om forretninger. Foto: Jens Fogh-Andersen

Det sker med tanke for, at mange af de 35 beboere i kontor- og iværksætterfællesskabet er flyttet ud fra København og Aarhus for at blive en del af noget helt andet.

- For hvorfor flytte ud, hvis man bare får mere af det samme. Det her er noget helt andet, så ja, vi repræsenterer nok en anden måde at gøre tingene på, siger han.

Men når "surf" - eller andre ting i tilværelsen - bevidst er sat foran "work" skal det tages med et gran salt. Det er ikke et krav, at man kan holde balancen på et surfbræt for at få en af de attraktive kontorpladser - og så er beboerne rent faktisk seriøse omkring de ting, de arbejder med.

- Her er ingen rød tråd i det, folk arbejder med ud over, at så godt som alle er iværksættere. De har deres virksomhed eller et projekt, og så er her nogle få, som er ansat, men har deres kontor her. De fleste af os kommer fra en større by og er her for at realisere et projekt eller en god ide i uformelle rammer med sin egen dynamik, siger Alexander Bengtsen.

- Jeg elsker at surfe ligesom de fleste andre i huset. Man vi kan også godt lide at arbejde, selv om der måske ikke er så meget business-look over os.