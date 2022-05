Her er småt brændbart fortid: Affald er penge værd

THISTED:Indtil for en uge siden var containeren til "småt brændbart" første stop på genbrugspladsen. Ikke mindst fordi det var den, der stod først i rækken.

Men nu er "småt brændbart" fortid på Thisted Kommunes genbrugspladser, og containeren til affald, der ikke lader sig sortere efter kategori, er nu den sidste i rækken - og så har den fået nyt navn. Nu skal den bruges til "Rest efter sortering".

- "Småt brændbart" har altid været den container, der er brugt til de ting, det ikke var så nemt at sortere, men nu eksisterer den kategori ikke længere. Nu hedder det "Rest efter sortering", siger sektionsleder Flemming Christensen, Thisted Kommune om tiltaget, som er det seneste i rækken af forskellige tiltag, der skal få brugerne af kommunens genbrugspladser til at kildesortere mest muligt affald, inden det ryger i en af containerne på genbrugspladsen.

- Vi har hele tiden forskellige indsatser - og det her er en af dem, hvor et nyt navn og lidt mere vejledning gerne skal få flere til at sortere tingene bedre, siger Flemming Christensen.

Og det virker, fortæller John Anderen, fællesformand for genbrugspladserne i Thisted Kommune. For blot en uge efter at "Småt brændbart" blev til "Rest efter sortering" er det helt tydeligt, at mængden af affald i kategorien "Rest efter sortering" er meget mindre end tidligere, at det nemme valg var "Småt brændbart".

- Tidligere fyldte vi tre containere dagligt med småt brændbart, nu fylder vi en med "Rest efter sortering" hver tredje dag, og det skal gerne være niveauet fremover, siger John Andersen.

"Rest efter sortering" er en affaldskategori, der bruges på containerpladser i andre kommuner - og ud fra samme tanker som i Thisted.

- Grundtanken er, at bare fordi noget er småt, er der ingen undskyldning for ikke at sortere tingene, siger John Andersen og tilføjer, at "Småt brændbart" hidtil er brugt til at det blandede affald, der typisk ender i en sæk bagerst i carporten, og som det hidtil har været lidt for let bare at smide usorteret i "Småt brændbart".

- Men det kan sorteres, og jo bedre, vi sorterer tingene, jo flere kilo får vi til genbrug. Det er der penge i, men det er også helt nødvendigt, hvis vi skal nå målsætningen om at genbruge 65 procent af affaldet, siger John Andersen, som håber, at mængderne af affald i kategorien "Rest efter sortering" fortsat er mindst mulige. For det viser, at mest muligt affald er sorteret til genbrug.