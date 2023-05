Her er styr på kildesortering: Affaldsordning justeres

THISTED:- Al forandring er svær, og der har været henvendelser om kommunens nye affaldsordning, men nok færre end forventet.

Det siger Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, med tanke for den nye affaldsordning, som trådte i kraft 1. november sidste år. Ordningen sikrer, at affaldet fra kommunens husholdninger sorteres i langt flere fraktioner end hidtil, og efter et halvt år med den nye ordning, der er gjort nogle erfaringer som gør, at det nuværende regulativ for husholdningsaffald skal ændres.

- Det har vist sig, at de fleste husstande afleverer mindre glas- og metalaffald end forventet. Derfor lægges der op til, at beholderen til metal og glas fremover tømmes med otte ugers intervaller og ikke som nu, hver fjerde uge, siger Jens Kr. Yde.

Udvalget indstiller, at forslaget til nyt affaldsregulativ sendes i fire ugers høring.

- Vi tilpasser tingene til det behov, der er. Det samme sker i andre kommuner. Affaldet skal sorteres i fraktioner. Det siger reglerne, ligesom der er regler blandt andet på arbejdsmiljøområdet som bekriver, hvordan affaldsbeholderne skal stå og hvordan adgangsforholdene skal være, når de skal tømmes, siger Jens Kr. Yde.

Det sker blandt andet med tanke for, at der er stillet spørgsmål ved, hvorfor det nogen steder har været nødvendigt at etablere vendepladser til renovationsbilen - og hvorfor den nogen steder ikke kører på samme måde som tidligere.

- Nogen af de ændringer, der er sket i forhold til, hvordan tingene var tidligere, udspringer af overordnede regler, som vi også skal leve op til, siger han.