Her er Thisteds nye kirkecenter

THISTED: Blandt fem arkitektfirmaer er aarhusianske Cubo Arkitekter udpeget til at skulle stå for byggeriet af det nye kirkecenter, der skal opføres på den gamle kirkegård i Thisted.

Vinderforslaget roses blandt andet for en indretning med gode og tilgængelige rum, og for at salen i kirkecentret har åben og direkte forbindelse til både kirken og til kirkeparken - det nye navn for den gamle kirkegård.

I bedømmelsen fremhæves det også, at børneaktivitetsrummet har fået en synlig placering, og at kontorafsnittet er samlet i ”ryggen” i sit eget afsnit. Også køkkenfunktionen er placeret som et synligt og centralt element såvel inde- som udefra.

Efter at have været forelagt både stiftet, Nationalmuseet og Den Kongelige bygningsinspektør er der dog nogle detaljer i projekt, som bygherren skal drøfte med arkitekten. Og hvad angår nyindretningen af Kirkeparken - som Cubo Arkitekter også har givet sit bud på - er der nogle større ændringer undervejs, fortæller formanden for menighedsrummet, Jens Kristian Eriksen.

- Vi er ikke klar med Kirkeparken, og den del skal Museum Thy også ind over. Derfor har vi valgt at dele projektet op i to, siger Jens Kristian Eriksen.

Nyt kirkecenter De nye kirkecenter bliver på ca. 960 kvm. og placeres i det sydvestlige hjørne af Kirkeparken - den gamle kirkegård. Inklusive tilsagn om et lån på 10 mio. kr. har menighedsrådet godt 21,8 mio. kr. til byggeriet. VIS MERE

Arkitektkonkurrencen blev faktisk afviklet allerede først på året, men netop den omstændelige procedure betyder, at man først nu kan præsentere vinderprojektet. Samtidig har corona-nedlukningen heller ikke fremmet sagen: De fem forslag kunne præsenteres for Thisted Menighedsråd 9. marts, to dage før Danmark lukkede ned, og derfor måtte menighedsrådet træffe sin beslutning via telefon og mail.

Men det var et en enigt råd, som - efter indstilling fra bygherrerådgiveren, P+P Arkitekter - pegede på forslaget fra Cubo Arkitekter

Nu skal der vedtages en ny lokalplan for området, og derfor kommer byggeriet ikke i gang før i 2021.

- Det er en proces med mange bump på vejen. Vi håber, at kirkecentret kan blive færdigt i 2022. Men det er kun et håb, siger Jens Kristian Eriksen.