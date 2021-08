Her er vinderne: Dansk film fik pris ved festival i Cold Hawaii

KLITMØLLER:Den danske dokumentarfilm ”Maybe One Day” vandt prisen for ”Creative Shot” ved prisuddelingen ved Cold Hawaii Surf & Film Festival i Kassehuset i Klitmøller lørdag aften.

Filmen er instrueret af Angelina Owino, der er lokal surfer i Klitmøller. Filmen handler om hendes kamp for at blive god til det, alle andre i Klitmøller gør: At surfe.

Andre prisvindere var den argentinske dokumentarfilm ”Transcending Waves” der løb med priserne for både ”Best Feature” og ”Creative Feature”.

Den amerikanske dokumentarfilm ”UNNUR” hentede to priser, nemlig for ”Best Cinematography” og ”Best Sound Design”.

Prisen for ”Best Short” gik til den sydafrikanske film ”Street Surfers”, mens den franske instruktør Zelma Rouge vandt prisen som ”Best Emerging Filmmaker” for filmen ”Homemade”.

Festivalchef Alicja Cupial ser tilbage på et vellykket arrangement:

- Vi har kun haft få billetter tilbage, og det er yderst tilfredsstillende. Derfor er vi selvfølgelig også klar til med en ny festival til næste år.