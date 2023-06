Her gør 4,6 mio. en forskel: Nye muligheder for hjælp til psykisk udsattte

THY-MORS: Café Perlen i Nykøbing og værestedet Kilden i Hurup er to blandt i alt fire af KFUM's Sociale Arbejdes væresteder, som får glæde af en bevilling på 4,6 mio. kroner fra Velux Fonden. KFUM’s Sociale Arbejde har 28 væresteder og sociale caféer for mennesker med psykisk sygdom.

Pengene fra fonden gør det muligt for KFUM's Sociale Arbejde at overvinde vanskeligheder med at fastholde behandlingen og få den psykiatriske hjælp og nødvendige støtte til mennesker med psykisk mistrivsel, hvis de bor i landområder. Det fremgår af en pressemeddelelse fra KFUM's sociale arbejde

De 4,6 millioner kroner fra Velux Fonden gør det muligt at tilbyde videosamtaler som et middel til at modtage fleksibel og individuelt tilpasset behandling i trygge, velkendte rammer, så socialt udsatte patienter kan modtage fleksibel og individuelt tilpasset behandling over distancen i KFUM´s Sociale Arbejdes væresteder og sociale caféers trygge, velkendte rammer og med støtte fra caféens personale og frivillige.

- På Værestedet Kilden glæder vi os til at blive del af projektet. For mange mennesker i vores målgruppe opleves det digitale ofte som en forhindring og en stressfaktor. Sammen vil vi blive klogere på, hvordan de digitale løsninger i psykiatrien i stedet kan højne deres udbytte af behandlingen og i det hele taget øge livskvaliteten. Det bliver godt og spændende, siger Sine Hertz Bjerregaard, leder af Værestedet Kilden i Hurup.

Projektet Social Digital Lab – digital psykiatri til socialt udsatte - vil de kommende tre år hjælpe og støtte mennesker i udsatte livspositioner, som lever med psykisk sygdom, og som har komplekse sociale udfordringer. Projektet vil udvikle, afprøve og implementere en metode til at give mennesker mulighed for at fastholde behandling og få den psykiatriske og øvrige hjælp og nødvendige støtte, de har behov for, fremgår det af pressemeddelelsen.

- På længere sigt er tanken også som led i vores Social Drive Out at bringe hjælpen ud for enden af grusvejene, ud i skovene til fx veteraner og i det hele taget gøre det lettere for mennesker med psykiske udfordringer, som lever i landdistrikter, at holde kontakt med psykiatrien, siger udviklingschef Michael Aagaard Seeberg fra KFUM’s Sociale Arbejde.

Projektet er et partnerskab mellem KFUM’s Sociale Arbejde, Center for Digital Psykiatri og psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland.