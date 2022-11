Her gør natur og hav en forskel: PTSD-ramte veteraner får hjælp til at komme videre

AGGER:I 2020 blev "Surfgaarden" i Stagstrup etableret som et botilbud til PTSD-ramte veteraner. Fra årsskiftet får tilbuddet en "knopskydning" i Agger, hvor Vesterhavsgården bliver ramme om et bo- og rehabiliteringstilbud til en mindre gruppe særligt udsatte veteraner.

Ud over psykiske udfordringer efter deres udsendelse er de udfordret på flere andre områder på en måde, som har gjort det svært for dem at gøre brug af andre tilbud om hjælp og støtte og også gjort det svært for dem at fungere socialt.

Med beliggenheden på højdedraget over Flade Sø, hvor vinden suser jævnt, hvor der er salt i luften, natur, frie vidder og kort afstand til Vesterhavets bølger, er Vesterhavsgården det rigtige sted for et tilbud til i første omgang syv veteraner - og på lidt længere sigt op til 11 - som til en start har brug for hjælp til i det hele taget at tage imod det nye tilbud om hjælp - og dernæst til langsomt at bryde ud af den selvvalgte isolation, mange af dem har levet i.

Surfgaarden i Stagstrup har siden 2020 haft succes med at hjælpe PTSD-ramte krigsveteraner tilbage i dagligdagen. Nu får stedet en knopskydning på Vesterhavsgården i Agger med fokus på særligt udsatte veteraner, fortæller forstander Anders Petersen. Arkivfoto: Bo Lehm

Surfgaarden bruger både naturen i Thy og ikke mindst bølgerne, der ruller op på kysten som terapeutiske virkemidler i arbejdet med at hjælpe PTSD-ramte veteraner tilbage i dagligdagen. Virkemidlerne bliver de samme på Vesterhavsgården.

- Vi åbner 1. januar. Der er allerede folk på venteliste, men vi vælger bevidst en stille start. Sandsynligvis når vi først op på syv beboere til sommer, for vi skal bruge tid på at skabe den rigtige kultur på Vesterhavsgården - og det må gerne tage tid, siger forstander Anders Petersen med tanke for, dels at de kommende beboere har væsentlig tungere problemer med i bagagen, dels at de op til 25 medarbejdere, der skal være på Vesterhavsgården, når stedet er i fuld drift, skal have tid til at skabe de rammer - også indbyrdes - der skal få det nye tilbud til at fungere optimalt.

- Vi skal blomstre i det her, fordi vi tror på det, siger Anders Petersen som her og nu glæder sig over, at tingene er kommet godt fra start, siden Surfgaarden blev valgt til at løfte opgaven som del af den politiske aftale om en styrket veteranindsats, der blev indgået i 2020.

- Den lokale interesse har kun været positiv, og det betyder meget. Vi vil gerne samarbejde med lokalsamfundet og være synlige, selv om det måske bliver mere i periferien, siger Anders Petersen.

Vesterhavsgården er lejet til sit nye formål frem til i første omgang 2028 og interessen for at arbejde i det nye botilbud er stor.

- Vi har fået 15 kvalificerede ansøgninger - mange lokale - og vil, når stedet er fuldt etableret, være en arbejdsplads for 25 medarbejdere. Det er nødvendigt, for her skal arbejdes i langt mere individuelle forløb. Vi ved, hvad vi vil og når vi stiller skarpt på det, vi gør og det vi kan, får vi også de medarbejdere, vi helst vil have. Men vi sætter også succeskriteriet højt, siger Anders Petersen.

Roen i og omkring Vesterhavsgården er væsentlig.

- Det er meget sandsynligt, at nogle af vores kommende beboere skal bruge et par uger på deres værelse, før de selv har fundet så meget ro og tryghed på stedet, at de åbner døre og kommer ud af værelset. Men så er vi i gang med stille og roligt at skabe nogle af de første små succeser, som gør, at den enkelte kan komme videre og komme styrket ud herfra. Det kræver, at vi møder hinanden som ligeværdige mennesker i trygge rammer, det kræver terapi - og noget så basalt som god mad, motion - og oplevelsen af igen at kunne fungere socialt med andre.

Anders Petersen tilføjer, at veteranerne på Vesterhavsgården skal følge deres egen, individuelle vej tilbage i dagligdagen, men gøre det som del af et fællesskab.

- Det handler om at møde veteranerne med ordentlighed, faglighed og forståelse og om at opbygge en ny hverdag. Folk kommer her med nogle problemer, som har gjort, at de har følt sig som "Palle alene i verden", men de er ikke alene. Vesterhavsgården skal være et sted, hvor der er plads til at lægge problemerne bag sig og til at finde energien til at gøre det.