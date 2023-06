Her kan der lagres CO2: To områder i havet ud for Nordjylland er i spil

NORDJYLLAND:Vi skal til at opfange og lagre CO2 i den danske undergrund. Det har et bredt flertal i Folketinget besluttet. Spørgsmålet er bare hvor?

Energistyrelsen har derfor undersøgt og strategisk miljøvurderet otte områder på land og kystnært, hvor der er de rette vilkår for at lagre CO2 i undergrunden, oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen har resulteret i en miljørapport, som nu sendes i offentlig høring, og som samtidig giver anledning til, at borgerne bliver informeret på en række borgermøder rundt om i landet.

To af de otte lokationer er i Nordjylland, mens en tredje er lige på den sydlige grænse til Nordjylland: det ene i havet ud for Hanstholm og det andet i Jammerbugten - og det tredje altså lige udenfor Nordjylland ved landsbyen Gassum cirka 10 kilometer syd for Mariager.

Det betyder, at der afvikles et borgermøde torsdag 8. juni klokken 19.00 til 21.00 på Montra Hotel Hanstholm på Chr. Hansensvej i Hanstholm.

Og i forbindelse med området lige udenfor Nordjylland bliver der holdt et borgermøde i Hobro på Hotel Amerika tirsdag aften 6. juni klokken 19.

Første del af mødet vil være en præsentation af miljørapporten med oplæg fra Energistyrelsen, Rambøll og GEUS, lyder det i pressemeddelelsen fra Energistyrelsen.

Den anden del af mødet vil foregå ved cafeborde, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Energistyrelsen, Rambøll og GEUS, som er De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Har man ikke mulighed for at deltage i de fysiske borgermøder, så arrangeres der også et virtuelt møde. Det sker først mandag 19. juni med start klokken 19. Her skal der ske tilmelding, og deltagerne skal så blot trykke på det link, der vil blive fremsendt efter tilmelding.

Høringsperioden for hele planlægningen omkring de kommende CO2-lagre varer i øvrigt frem til onsdag 9. august, hvorefter høringssvar behandles, før der i september-oktober træffes en endelig afgørelse om, hvor CO2-lagrene placeres.