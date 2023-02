Her kommer færre bump på vejen: Se om din vej får ny asfalt

THISTED:Selv om der lige nu er flere huller i kommunens veje end der er penge til at lappe, er der alligevel 12,3 millioner kroner til asfaltarbejder i 2023. 3,5 millioner kroner kommer fra en anlægsbevilling til asfaltarbejder i år, de øvrige er driftsmidler.

- Vi har sagt "ja" til at bruge pengene til de arbejder, der er i asfaltprogrammet for 2023, siger Jens Kr. Yde, formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik.

Brian Nielsen (NB) stemte som den eneste imod indstillingen. Han mente, at prioriteringen af asfaltarbejderne skal være anderledes end det fremgår af dette års asfaltprogram - og at Katholmvej skal have ny asfalt i år.

Her kommer der ny asfalt i 2023 Thisted Kommune har i 2023 12,3 mio. kroner til asfaltarbejder. Pengene skal bruges til asfalt på disse veje - eller dele af dem: Boddum Bisgårdsvej, Burhøjgårdvej, Bødkervej i Tilsted, Faddersbøl Bro, Fugløvej, Gadegårdsparken, Gærupvej, Højstrupvej, Højtoftevej, Jannerupvej, Klitmøllervej, Langebeksvej,etape to, Mellemvej, Morten Nielsens Vej, Randrupvej. Ringvej, Rodals Bakke, Skårhøjvej, Sofievej, Stenbjergvej, Østertoften VIS MERE

Som en konsekvens af, at de 12,3 millioner kroner langt fra rækker til at lappe alle hullerne i kommunens veje eller forny asfaltbelægningen alle de steder, hvor det er tiltrængt, har udvalget bedt om at få en orientering om, hvilke kriterier der lægges til grund, når det afgøres hvilke vejstrækninger, der skal asfalteres før andre.

- Det vil ikke være hensigtsmæssigt, hvis det er udvalgets medlemmer som hver især kommer med forslag til, hvilke vejstrækninger, der skal asfalteres før andre. Derfor er det godt at vi er orienteret om de kriterier, der lægges til grund, når arbejderne prioriteres, siger Jens Kr. Yde.

Udvalgsformanden tilføjer, at kriterierne for prioritering af asfaltarbejderne er vejens belastning både når det gælder antallet af køretøjer og størrelsen på dem samt hvornår der sidst er lavet vedligeholdelse på den.

- Og så er der nogle befærdede veje som umiddelbart ser ud til at være i tilfredsstillende stand, men som alligevel kræver vedligeholdelse. Derfor skal vi bruge asfaltpengene, så vi tilgodeser flest mulige hensyn, siger Jens Kr. Yde.