Her må der lugte af brænderøg: Intet forbud mod ældre brændeovne

THY:Ejerne af ældre brændeovne kan med god samvittighed fortsætte med at bruge ovnen, også hvis den er produceret før 1. juni 2008.

Thisted kommune vil nemlig ikke forbyde brug af ældre brændeovne og pejseindsatser i områder med kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme eller naturgas, selv om det har været muligt siden 1. januar 2023. Muligherden er kommet som følge af en ændring i miljøbeskyttelsesloven, som folketinget foretog i maj 2022.

- Et forbud vil være som at skyde gråspurve med kanoner. Så vi kommer ikke med et forbud i Thisted Kommune, siger Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik. Udvalget valgte på sit seneste møde at følge en indstilling om at undlade at indføre forbuddet.

- Jeg tvivler på, at et forbud vil give en miljøgevinst i en kommune som Thisted, blandt andet fordi vi ikke har store og tætbefolkede byområder, hvor røg fra brændeovne kan være en gene, siger udvalgsformanden og tilføjer, at generne også afhænger af, hvad der fyres med i ovnene.

- Det handler om at bruge noget ordentligt træ, siger Jens Kr. Yde.

I sagsfremstilling til udvalget peges desuden på, at et forbud mod de ældre brændeovne vil være en yderligere udgift som pålægges borgere, som i forvejen er ramt økonomisk af de nuværende priser på naturgas.

I øvrigt har det siden april 2021 været obligatorisk enten at udskifte eller fjerne en brændeovn fra før 2003, hvis boligen, ovnen står i, skal handles.