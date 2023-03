Her skal enighed være en styrke: Otte beboerforeninger står sammen om skolen

ØSTERILD:Ændres der nogen steder, er der risiko for at ødelægge det hele.

Sådan var meldingen, da otte beboerforeninger fra Hannæs og Østerild sammen med repræsentanter for skolebestyrelsen fra Hannæs-Østerild Skole drøftede Thisted kommunes oplæg til ny skolestruktur. De otte foreninger er samlet i Støtteforeningen Hannæs-Østerild.

I følge oplægget, som endnu ikke er sendt i høring, er Hannæs-Østerild Skoles afdelinger i Vesløs og Østerild blandt de fem skoler i kommunen, som kan blive lukket. Afdelingen i Frøstrup skal efter oplægget videreføres.

- Vi ved ikke, hvor tingene ender. Det her er et oplæg. Det er vidtgående - og det er forståeligt, for så er der noget at hugge af i den videre proces, sagde Morten Bo Bertelsen (SF), der sammen med Jane Rishøj (S) og Henrik Gregersen (V) var kommunalbestyrelsens repræsentanter på mødet. De er alle valgt i området.

Dagsordenen til ugens møde i Støtteforeningen var sendt ud, inden oplægget til ny skolestruktur blev offentliggjort, men det satte en helt ny dagsorden for mødet, som kom til at handle om Hannæs-Østerild områdets muligheder for at fastholde sin skole, selv om den er fordelt på tre matrikler.

- Vi står sammen som ærtehalm

- Det hele er meget nyt. Vi har ikke haft tid til at tænke i alternative løsninger. Nu skal vi have forældrene inddraget og så bliver næste skridt, at vi inddrager hinanden, sagde Line Lundbak, formand for Hannæs-Østerild skoles skolebestyrelse.

- Vi står sammen som ærtehalm, sagde Frank Koldsgaard, formand for Støtteforeningen Hannæs-Østerild, som flere gange under mødet understregede, at lokal enighed og lokalt sammenhold er afgørende, hvis der skal findes gode løsninger.

- Vi må ikke stå splittede i vores holdninger overfor kommune og embedsværk. Vi skal finde fælles holdninger uden at pålægge hinanden bestemte holdninger. Der skal ikke være tabuemner i vores diskussion, men vi må stille et krav til kommunen: Vil I gøre noget godt, skal I gøre det enstemmigt, sagde Frank Koldsgaard i et indlæg, som indledte mødet.

Her pegede han også på mulige konsekvenser af skolelukninger, blandt dem problemer for områdets haller, længere transporttid for børnene, mindre nærhed mellem eleverne som nogle af dem.

- Gør i noget med skolerne, hvad får vi så i stedet, spurgte han og anbefalede, at nedlagte skoler væltes fra dag et.

- Vi vil ikke stå med tomme bygninger, sagde han.

Jane Rishøj (S), medlem af kommunens børne- og familieudvalg, gennemgik baggrunden for forslaget til ny skolestruktur. Hun kaldte det gennemarbejdet.

- Vi er demografisk udfordret. Eleverne vælter ikke op af jorden. Analysen er de kolde facts. Det er voldsomt - og ja, det er hårdt at være politiker. Både lokalt og i fagudvalget, sagde Jane Rishøj med tanke for den opgaver, politikerne pålagde sig selv, da de i forbindelse med budgettet gav sig opgaven med at se på fremtidens folkeskole.

Op i røg - måske

Line Lundbak understregede, at Hannæs-Østerild Skole er en samlet skole, selv om den er fordelt på tre matrikler.

_ Det vil vi gerne blive ved med, sagde hun og beskrev en skole med høj trivsel, alle kender hinanden på kryds og tværs, et trygt undervisningsmiljø - og stor lokal opbakning. Også fra lokale virksomheder som Nordthy og Dolle, som åbner dørene for undervisningsforløb.

- Vi har mega gode skoler, der fungerer, så det er svært ikke at vide, hvad fremtiden bringer, sagde Line Lundbak, der sammenlignede situationen med at smide et kanonslag i en postkasse.

- Det hele går måske op i røg, sagde hun.

- Vi har prøvet blæsevejr for, men der er en styrke i lokalsamfundet, som vi ikke har set før, sagde Henrik Gregersen og understregede, at der ikke træffes beslutninger, før alle tal og fakta er kendte.

- Ulempen her er de tre matrikler, men lad os se på det, sagde Henrik Gregersen som afholdt sig fra at love, at intet vil ske.

- Vi undgår ikke forandringer. Derfor skal vi ind i kampen. Kommer der en samlet tilkendegivelse fra vores område om, hvordan vi gerne vil have, det skal se ud, så må vi lytte, sagde Henrik Gregersen og konstaterede ud fra debatten, at arbejdspapiret for de emner, der skal undersøges yderligere og drøftes lokalt er skrevet.

Morten Bo Bertelsen understregede, at analysen af skolestrukturen og det tilhørende bilagsmateriale "faktisk er godt at sætte sig ind i".

- Få fat i materialet. Det vil kvalificere debatten. Det det er to pdf-filer. Mangler der noget, som vi skal se yderligere på, så kom med det, sagde Morten Bo Bertelsen, som mente, at materialet kan sendes i høring, når kommunalbestyrelsen har behandlet sagen 28. marts.