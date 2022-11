Her skal fjorden bruges til mere: Klar med plan for Krik Strandpark

KRIK:Planerne for Krik Strandpark rykker et skridt nærmere virkeliggørelse.

Thisted Kommunes udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik har netop godkendt, at forslaget til lokalplan for Krik Strandpark sendes i fire ugers offentlig høring.

Udvalget besluttede i april i år at sætte gang i den planproces, som omfatter såvel medborgerhuset "Kulhuset" samt den gamle mole, som begge bliver en del af det samlede "Cold Hawaii Inland", der allerede omfatter blandt andet den tidligere Synopalhavn i Thisted, som nu rummer Thy Cablepark, faciliteter i Vilsund, Søbadet i Thisted samt "Den blå løber", ligeledes i Thisted.

Overordnet skal Cold Hawaii Inland medvirke til at udvikle Thisted Kommune som et nationalt center for vand- og friluftsaktiviteter, blandt andet ved at udnytte lokaliteter ved Limfjorden. Projektet i Krik er en del.

Molen i Krik får en sauna, nedgange til vandet og opholdsfaciliteter. Ny belægning på dele af molen skal sikre øget tilgængelighed. Illustrationen fra projektbeskrivelsen viser udformningen. Jens Fogh-Andersen

Den nye lokalplan skal gøre det muligt at lave en række faciliteter på molen i Krik lighed de de faciliteter, der er lavet på andre Cold Hawaii Inland-lokaliteter.

Der skal laves en sauna på molen og anlægges en rampe samt to trappenedgange til vandet og der skal lægges ny belægning på dele af molen for at skabe øget tilgængelighed. På molen bliver der også etableret opholdsarealer.

Projektet har en samlet anlægssum på godt 13 mio. kroner plus moms. Det samlede rådighedsbeløb til kommunens Cold Hawaii Inland-projekt er på 91,6 mio. kroner.