Her skal være aktivitet for alle: Samvær på tværs af generationer

SJØRRING:Kunstværket "Perseus Gargoyle", som knejser på pladsen ved Sjørring Idræts- og Kulturcenter, blev indviet i september 2020 som et synligt eksempel på, at lokalt initiativ kan føre til overraskende resultater. Nu er lokale kræfter i Sjørring endnu en gang klar til at vise, at man kan nå langt med forenede, lokale kræfter.

Denne gang handler det ikke om kunst, men om Sjørring Aktivitetspark, som søges realiseret på et otte til ni hektar stort areal øst for kultur- og idrætscentret. Her skal skabes et rum til "action, sammenhold, læring og oplevelser i naturen på tværs af generationer", fremgår det af beskrivelsen af projektet, som det efter budgettet vil koste omkring 15 mio. kroner at realisere fuldt ud, blandt andet med økonomisk støtte fra forskellige fonde.

I denne uge blev masterplanen for "Sjørring Aktivitetspark" præsenteret for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik. Og planerne blev positivt modtaget.

- Det er et ambitiøst projekt, som vi bifalder, siger udvalgsformand Jens kr. Yde (K) og tilføjer, at kommunens bidrag lige nu kan være i form at støtte til fondsansøgninger og ved at stille kommunalt ejet jord samt infrastruktur til rådighed for projektet, som blandt andet vil inddrage den nuværende fælled.

- Vi så et lokalt funderet projekt som er blevet til med stort, lokalt engagement, siger Jens Kr. Yde.

Knud Jørgensen, medlem af den gruppe, som har været tovholder på arbejdet med masterplanen, forklarer, at et af formålene med mødet med udvalget var at få klarhed over, hvordan kommunen forholder sig til projektet.

- Vi fik de tilkendegivelser, vi ønskede. Vi kan bruge kommunens logo til kommende fondsansøgninger - og vi har fået tilkendegivelser omkring adgangen til at bruge kommunal jord til aktivitetsparken, siger Knud Jørgensen og understreger, at det samlede projekt kan realiseres etapevis med start på de første anlægsarbejder allerede i august i år og med en forventning om, at aktivitetsparken er fuldt realiseret med udgangen af september 2023. Alt afhængig af, hvor mange midler der kan skaffes fra større fonde.

Hidtil at fire ansøgninger til mindre fonde resulteret i et afslag og et tilsagn om 50.000 kroner.

Aktivitetsparken skal rumme fire zoner. En til ankomst og oplevelser, en til fællesskab og bevægelse, en til eventyr og kunst og en med overskriften "Byens fællesskab i naturen" i den østligste del af projektområdet.

- Her skal være plads til aktiviteter for børn unge, ældre og gamle. Vi forsøger at gentænke begrebet "fælled" som et offentligt rum med mange forskellige aktiviteter og oplevelser, siger Knud Jørgensen.

I det hidtidige arbejde har ideerne udfoldet sig efter et møde i 2020 med deltagelse af stort set alle klubber og foreninger i Sjørring. 18 var inviteret, 16 mødte op og deltog i den ideudvikling, som resulterede i ikke mindre end 72 forskellige forslag og ideer til projektets indhold.

I det videre arbejde blev bruttolisten reduceret i samarbejde med de medvirkende foreninger så det på et stormøde i marts i år var muligt at komme med en samlet præsentation af det, der i samarbejde den tilknyttede rådgiver nu er skrevet ind i masterplanen.

- Det har helt fra start været vigtigt, at der skulle være åbenhed om det, vi arbejdede med, så alle foreninger er orienteret hele vejen igennem, siger Knud Jørgensen.

Projektet, som det ligger nu, er udformet af Sjørring Idræts- og Kulturcenter i samarbejde med 17 lokale foreninger, Sjørring Skole, Sjørring Rideklub og Sjørring Vold Efterskole.