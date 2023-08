En ting mangler, før ny Big Dollar kan åbne - så nu udskydes det hele

Den første nordjyske butik i kæden ved navn Big Dollar åbnede sidste år i Brønderslev, og nummer to er nu på vej i nabobyen Hjørring.

Herefter stod Thisted til at blive den næste by i Nordjylland, der skulle være hjemsted for en 3000 kvadratmeter stor butik i den svenske kæde.

Det var i hvert fald meldingen fra kædens direktør, Fredrik Holmström, som i marts i år stillede i udsigt, at en nyopført Big Dollar-butik ville kunne åbne i løbet af efteråret ved den østlige indfaldsvej til Thisted.

Men Thisted bliver nu overhalet af Frederikshavn, og thyboerne må vente til en gang sidst på foråret 2024 med at gå på jagt efter tilbud i butikken, hvor man ifølge direktøren nærmest kan finde alt, undtagen fødevarer.

- Det er rigtigt, at vi havde set frem til at kunne åbne i Thisted i år. Men firmaet Propulus, der skal være vores udlejer, mangler endnu at få de nødvendige tilladelser af kommunen, siger Peter Jakobsen, der er chef for Big Dollars ekspansion i Danmark.

Den kommende Big Dollar skal bygges på en grund med adressen Østerbakken 97, beliggende mellem omfartsvejen og Harald Nyborgs butik.

Stutteriejer Steffen Sunesen står fortsat som indehaver af denne grund. Men ifølge Peter Jakobsen skulle den nødvendige tilladelse være på trapperne, sådan at handlen kan gennemføres og byggeriet gå i gang.

- Så det bliver med åbning sent forår eller tidlig sommer næste år, siger han.

Big Dollar er det danske navn på den svenske butikskæde, som i hjemlandet hedder DollarStore. Mens kæden i Sverige omfatter over 130 butikker, findes der i Danmark foreløbig to - i Næstved og Brønderslev. Nummer tre står til at åbne i Hjørring 29. september, hvorefter Frederikshavn bliver næst i rækken.

Der er også Big Dollar-butikker på vej i Holbæk, Grenaa og Skive. Sidstnævnte forventes dog først at komme til i 2025, altså efter åbningen af butikken i Thisted.