Her skulle der være vandaktivitet for store og små, men der er stille i bassinerne

Lukningen er brugt på rengøring og markedsføring - og alt er klar til at genåbne, når det er muligt. Men lige nu møder personalet, fra venstre bademester Niels Johansen, souschef Lone Birk samt Ulla og Henning Holm på arbejde tirsdag og fredag og sikrer, at det bare er at trykke på knappen og få folk i bassinerne.