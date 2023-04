Her står planerne i kø: Købmand satser på udvikling i populær kystby

VORUPØR:Flere helårsboliger og en større Meny-dagligvareforretning.

Begge formål kan tilgodeses, efter at Thisted kommunalbestyrelse i denne uge besluttede at sætte gang i den nødvendige planlægning, der skal bane vej for dels en 150 kvadratmeter stor udvidelse af Meny-butikken på Vesterhavsgade, dels gøre det muligt at opføre helårsboliger på Grønkærsvej nord for den eksisterende dagligvareforretning.

- Vi ser op til halvandet år ud i fremtiden, før de to projekter er realiseret, siger købmand Flemming Yde Larsen, der beskriver planerne som del af arbejdet med at udvikle den familievirksomhed, forretningen er en del af.

- Nu får vi noget mere at tale om når vi er sammen, siger Flemming Yde Larsen med tanke for, at familien ud over dagligvareforretningen også driver campingplads og feriehusudlejning.

Forretningen har i dag et areal på 950 kvadratmeter. En del af projektet er byggeri af et 150 kvadratmeter stort, nyt lager. Forretningens nuværende lager har samme størrelse, men det skal inddrages til butik, forklarer Flemming Yde Larsen Foto: Bo Lehm

- Det nye projekt er en investering i et område, hvor der er basis for at fremme nogle ting, siger Flemming Yde Larsen, der ser kommunalbestyrelsens beslutning som en ekstra gave i anledning af hans snarlige 50 års fødselsdag, som fejres samtidig med markeringen af, at det er 30 år siden, han første gang tog på arbejde i købmandsforretningen i Vesterhavsgade. Begge mærkedage fejres med et åbent hus arrangement 13. maj.

Udvidelsesplanerne for den nuværende dagligvareforretning, som i dag har et areal på 950 kvadratmeter, omfatter byggeri af et nyt, 150 kvadratmeter stort lager. Forretningens nuværende lager har samme størrelse, men det skal inddrages til butik.

- Vi får mere gangplads og plads til at pleje nogle varegrupper, som er vigtige for vores forretnings DNA, vin, slagter, delikatesse, frugt og grønt og bager, forklarer Flemming Yde Larsen som konstaterer, at butiksudvidelsen dels er en fremtidssikring af forretningen, dels et udtryk for, at Vorupør er inde i en fornuftig udvikling.

- Byen har 600 indbyggere, så det er ikke det nemmeste sted at drive forretning og en forudsætning for, at det er muligt, at her er noget af det hele året rundt. I både januar og februar er der god plads i Vorupør, siger Flemming Yde Larsen.

Netop muligheden for at tiltrække mere aktivitet og brede det ud over alle årets måneder er baggrunden for en anden del af projektet, som ud over udvidelsesplanerne for dagligvareforretningen også omfatter byggeri af otte helårsboliger, hver på 65 kvadratmeter. Det skal være lejeboliger. Byggeriet opføres på Grønkærvej umiddelbart nord for forretningen.

Planerne omfatter også byggeri af otte 65 kvadratmeter store udlejningsboliger. De skal opføres på Grønkærvej nord for den nuværende butik. Foto: Bo Lehm

- Vorupør mangler helårsboliger, så byggeriet skal imødekomme det behov. Her skal også være plads til tilflyttere, som vi bo i Vorupør hele året. Vi ser på byen som en helhed. En del af den er dagligvareforretningen, en anden er helårsboligerne.

Med i projektet er også en type boliger, som laves med tanke for en helt anden målgruppe. Flemming Yde Larsen kalder dem "college-boliger" inspireret af tilsvarende boliger andre steder på Vestkysten.

- De er tænkt som et tilbud til unge, som vil opholde sig i Vorupør i en kortere periode, blandt andet for at arbejde. De skal laves på taget af den ny lagerbygning og indrettes med fælles bad og køkken som andre kollegieboliger, siger Flemming Yde Larsen.

Med den nuværende tidshorisont forventer han, at byggerierne kan sættes i gang efter sæsonen 2024. Det vil sige i september eller oktober næste år og at såvel butiksudvidelsen som byggeriet af boligerne kan være afsluttet til sæsonen 2025.

- Som sådan er projektet færdigt, men den endelige detailplanlægning afhænger af de eventuelle ændringer, som kan komme i forbindelse med udarbejdelsen af den lokalplan, som nu skal laves. Ting tager tid, specielt når det gælder planlægning, men sådan er det nu engang, siger Flemming Yde Larsen.