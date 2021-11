Her stopper festen: LA-kandidat fik en sviner af de helt grove

THISTED:”For tre døgn siden var min kone involveret i en ulykke, som på mirakuløs vis ikke kostede menneskeliv. Desværre døde vores elskede hest Morning Rain af mødet med en uopmærksom vanvidsbilist. Min kone er meget forslået, men tog i dag sine første skridt efter ulykken - næsten uden krykker”.

Sådan lød det i det opslag, som Martin K. Madsen, Liberal Alliances spidskandidat til regionsrådsvalget, lagde op på Facebook klokken 17.40 på valgdagen, 16. november. Tanken var allerede inden resultatet af valget var klar, at gøre opmærksom på, at der i lyset af ulykken er større ting på spil end udfaldet af et valg.

Martin K. Madsen blev ikke valgt, og det kan han leve med. Derimod kan han på ingen måde fatte meningen med den besked, han modtog på Messenger klokken 02.56, natten til onsdag 17. november.

Der er meget få, der er gået så langt over grænsen, siger Martin K. Madsen om ordlyden i Ralf Topps besked.

Afsenderen er Ralf Topp i Thisted, som dels kommenterer på Liberal Alliances resultater, dels knytter følgende kommentar til den ulykke, Martin K. Madsens hustru havde været udsat for: ”Fantastisk god sag, at du måske har en hest mindre og måske hende der hjemme klare det, smuk valgkamp”.

Martin K. Madsen er opvokset nær Thisted, men i dag bor i Nørager. Han kender ikke personlig Ralf Topp, men har noteret, at han ikke sympatiserer med Liberal alliance - og heller ikke med ham selv.

- Som kandidat oplever du ofte at få svinere på de sociale medier. Grove som mindre grove. Sådan er det, men lige netop denne besked er så meget anderledes, fordi den rammer min kone, som aldrig har haft noget med politik at gøre, siger Martin K. Nielsen, som i stedet for at svare Ralf Topp valgte at dele hans besked på Facebook.

Traumatisk oplevelse

”I skal møde Ralf Topp, der skrev til mig i nat...” . Sådan indleder Martin K. Madsen sit opslag, hvor han endnu en gang beskriver ulykken, der involverede dels hans kone, dels en otte-årig pige, hun fulgtes med. Da ulykken skete 13. november klokken 13, sad han selv hjemme med sin to måneder gamle søn.

”En meget traumatisk oplevelse for mig og min familie”, skriver Martin K. Madsen og fortsætter: ”Jeg er aktiv i politik og det er helt i orden, at man angriber min politik. Det er også helt vi orden, at man latterliggør, at jeg får et dårligt valg. Sådan er spillet. Men at min kone på mirakuløs vis slipper levende fra en ulykke, der koster vores elskede hest livet, skal bruges mod mig. At man forsøger at angribe mig på, at min to måneder gamle søn kunne være blevet moderløs. Der stopper festen!”

Ralf Topp forklarer sit motiv for at sende den sene besked med, at han opfatter, at Martin K. Madsen bruger historien om sin kones ulykke som et forsøg på at sikre sig ”medlidenhedsstemmer”.

Ralf Topp erkender, at beskeden er skarpt formuleret, men han fortryder den ikke. Arkivfoto: Jens Fogh-Andersen

- Tre dage før et valg bliver ulykken beskrevet på Facebook. Og så kommer der et nyt opslag 16. november lige inden valgstederne lukker. For mig at se er det udtryk for, at ulykken bruges i en valgkamp og formålet har været at få medlidenhed, siger Ralf Topp, som erkender, at beskeden måske er skarpt formuleret.

- Men jeg fortryder sjældent, når jeg skriver noget, siger han til NORDJYSKE.

Efter at Martin K. Madsen har lagt Ralf Topps besked op på Facebook, har det udløst stribevis af kritiske kommentarer.

- Men sådan er det, når man stikker næsen frem. Det ved jeg efter mange år som organisationsmand og politisk aktiv, siger Ralf Topp.

- Det er meget få, der er gået så langt over grænsen, som Ralf Topp gør her, men at tro, jeg er så kynisk, at jeg vil bruge en ulykke til at hverve stemmer, det er for langt ude, siger Martin K. Madsen.

Han har nu besluttet at træde ned fra den politiske scene. Ikke på grund den konkrete sag, men fordi han ønsker at flytte fokus til sin kone og parrets to måneder gamle søn og på familiens dagligdag.