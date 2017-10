Sol og Strand udvider i Klitmøller

KLITMØLLER/HUNE: Sol og Strand Feriehusudlejning, der har hovedkontor i Hune nær Blokhus, har med virkning fra 1. januar 2018 opkøbt Klitmøller Sommerhusudlejning, der har 150 sommerhuse i sin portefølje.

- Vi har længe haft ambitioner om at udvide vores forretning i Klitmøller, hvilket hidtil har været svært, da Klitmøller Sommerhusudlejning har været en stærk lokal udbyder i området. Derfor er vi meget tilfredse med, at vi har kunnet forhandle os frem til en aftale om overtagelse af virksomheden, siger administrerende direktør hos Sol og Strand Feriehusudlejning, Kaj Frederiksen - i en pressemeddelelse.

Han lover, at markedsføringen af sommerhusene i Klitmøller vil blive forbedret med opkøbet - blandt andet med en kommunikation på seks sprog i stedet for to.

Sælgeren af Klitmøller Sommerhusudlejning, Bendt Grandjean-Thomsen, vil fremover være tilknyttet Sol og Strand som ekstern konsulent, og hans mangeårige medarbejder, Anne Marie Thorup Nielsen, forbliver ansat i udlejningsbureauet.

Bendt Grandjean-Thomsen glæder sig over, at hans livsværk opbygget gennem 35 år overtages af en god samarbejdspartner.