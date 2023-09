Her var lidt af hvert til politiet: Hash, skunk og ukvemsord

Politiet fik en stille weekend i Thy. Det blev til to sager, oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Fredag eftermiddag klokken 16.10 stoppede en patrulje en bil på Gl. Aalborgvej ud for nummer 16. Føreren, en mand sidst i 20erne fra Snedsted blev fundet i besiddelse af fem gram skunk og fem gram hash. Det er han ikke længere, men i stedet har manden nu fået en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Fredag først på aftenen, klokken 18.10, måtte en yngre mand fra Thisted sande, at det er en dum ide at tiltale politiet med ukvemsord som han gjorde, da han mødte patruljen i Thisted midtby. Manden er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.