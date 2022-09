Her vil unge læger gerne slå sig ned: Der er knap nok plads til dem alle

Lægerne Antonio Tivalotti og Klaus Wilbrandt Kjær driver i øjeblikket både Lægehuset Thyland i Hundborg samt Alles Lægehus i henholdsvis Thisted og Øster Jølby. Da de overtog de to klinikker i Thisted og Øster Jølby sagde de, at det var for at sikre plads til de yngre læger, der er på vej. Det fastholder de stadigvæk. Arkivfoto: Bo Lehm