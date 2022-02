Herregårdsbranden: Brandårsag lader vente på sig

THY:Efterforskningen af årsagen til mandagens brand på herregården Egebaksande pågår fortsat, og en afklaring ligger ikke lige om hjørnet.

- Undersøgelser af brande er en svær størrelse, og der er denne her brand ikke anderledes, siger Niels Thing fra Lokalpolitiet i Thisted, der er efterforsker på sagen.

Det skal nu vurderes, om teknikere fra Midt- og Vestjyllands Politis tekniske afdeling i Holstebro skal sendes til Egebaksande for at gennemgå brandtomten nærmere.

- Ofte vil teknikerne se på billeder fra stedet og derfra vurdere, i hvor stort omfang de har brug for at komme ud og lave tekniske undersøgelser ude på stedet. Det er stadig tidligt i det forløb, så vi forventer først at have en årsag klar i nærste uge, siger Niels Thing.

Indtil videre er politiet ikke kommet nærmere en mistænkt i sagen, men efterforskningsarbejdet pågår fortsat:

- Der er flere vidner, vi ikke har talt med endnu, siger Niels Thing.