Heste og kræmmere vender tilbage til Vilsund

VILSUND:Næste uge kommer pladsen ved stranden i Vilsund atter til at summe af liv, når heste, kræmmere og glade markedsgængere vender tilbage efter en lang coronapause.

Arrangør Mads Ohlsen bekræfter, at markedet atter afvikles for fuld musik:

- Vores forventninger er store. Vi kan se på pladserne rundt omkring, at der har været mange mennesker. Folk trænger til at komme ud igen efter corona, og der er jo positivt for os, siger han.

Det er Nordisk Fun Fair, der i dag står for at arrangere Vildsund Marked, men markedets historie trækker tråde helt tilbage til 1871, hvor der for første gang blev givet tilladelse til at afholde hestemarked på stranden i Vilsund.

Igen i år kan man opleve Kim & Hallo, der spiller i ølteltet ved Vilsundbroen. Her står de lokale foreninger Vilsund Ungdomsklub og Søsport Vilsund for salg af alt, hvad hjertet måtte begære i form af grillben, kæmpe hotdogs og selvfølgelig fadøl.

Det store strandtelt vender også tilbage, og lig tidligere år vil der være livemusik også i denne ende af pladsen - her er Mads Ohlsen dog ikke helt klar til at løfte sløret for, hvilke musiknavne, der bliver tale om.

På trods af to aflyste markeder de forgangne år, er der atter mange interesserede kræmmere, der gerne vil med på Vildsund Marked.

- Det ser fornuftigt ud. Det er klart, at der il være et par enkelte kræmmere, der ikke kommer igen, fordi der har været to års ventetid. Men især lige her op til kan vi mærke, at der er stor interesse, også fra nye kræmmere, siger Mads Ohlsen og fortsætter:

- Som på de andre markeder er det 80 pct. gengangere, mens de sidste 20 pct. er nye, der måske lige er startet op og vil prøve det af, eller simpelthen butikker, der gerne vil have en stand, hvor de kan sælge deres butiksmateriale.

Mads Ohlsen fortæller, at kræmmerne i Vilsund mest sælger nye varer, og at der ikke er så meget loppemarked over staderne. Så er man på jagt efter et godt tilbud på for eksempel tennissokker, lædertasker eller massagestole, vil der være rigeligt at vælge imellem.

- Der kommer heste igen i år, men jeg har hørt fra nogle stykker, at det er svært at skaffe heste nok til at tage med til markederne, fortæller Mads Ohlsen.

Det kan hænge sammen med, at priserne på heste er på himmelflugt, men der skal mere end et par fraværende heste til at lægge en dæmper på forventningens glæde hos arrangørerne.

- Vejrudsigten ser lovende ud, så vi håber selvfølgelig på et rigtig godt marked, siger Mads Ohlsen.