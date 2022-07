Heste-problemer til kræmmermarked: Vindblæst Vildsund Marked i gang

VILDSUND:"Det har ikke været sommer i Thy, før man har besøgt Vildsund Marked."

Sådan lyder det officielle slogan for det store marked, der i år er tilbage efter to aflyste markeder de forgangne år.

Og selvom det nu godt kan blive sommer i Thy, når man igen kan besøge markedet med alt fra massagestole til billige strømper, så er det ikke ligefrem det mest sommerlige vejr, der er fundet frem til åbningsdagen.

- Det er selvfølgelig træls med alt det her regn og blæst, men omvendt må vejret heller ikke være alt for godt, for så vil folk hellere til stranden, siger Mads Bjerg Jensen Ohlsen, der er ansvarlig på Vildsund Marked, som arrangeres af Nordisk Fun Fair ApS.

Markedsansvarlig Mads Bjerg Jensen Ohlsen håber, at vejret holder nogenlunde tørt. Foto: Kim Dahl Hansen

"Kgl. privilegeret hestemarked"

Da Vildsund Marked åbnede pladsen tilbage i 1871, var det med titlen som et kongeligt hestemarked, og hestene havde derfor en helt særlig rolle.

Sådan har det dog ikke været over de seneste år, og op til markedet i år har der været store udfordringer med at skaffe heste.

Går man gennem området med heste, kaniner, fugle og andre dyr, så er det da heller ikke et rent gedemarked af heste, der møder én.

Torben Hansen er kommet på markedet i Vildsund og mange andre markeder i 30 år. I år har han kun én hest og to æsler med, hvilket er væsentligt færre end hidtil. Foto: Kim Dahl Hansen

At der ikke er flere heste end der er, er noget, der ærgrer Torben Hansen, der selv har medbragt en enkelt hest og to æsler til markedet.

- Jeg er kommet her i 30 år, og det er bare gået nedad år for år. I starten var der jo 300 heste. I år tror jeg ikke, der er mere end sådan cirka 35 heste, siger Torben, der selv tidligere havde mellem 8 og 10 heste med.

De cirka 35 heste er dog bedre end frygtet, oplyser markedsansvarlig Mads Bjerg Jensen Ohlsen.

Grunden til de meget få heste skal findes i en generel nedgang i avlen, hvilket også har skubbet priserne i vejret.

Vildsund Marked 2022

Med ledige pladser og mange mennesker

Når man bevæger sig rundt på pladsen, er det tydeligt, at der er lidt færre stande end normalt, og flere steder på området er der sågar også ledige pladser og masser af luft mellem de opstillede vogne og borde.

Perioden med corona-aflysninger af flere markeder har været hård for kræmmerne, og har tvunget flere af dem til at pakke boderne ned for sidste gang.

På trods af det knapt så gode vejr var der masser af besøgende på førstedagen af Vildsund Marked. Foto: Kim Dahl Hansen

Selvom der ikke er helt samme antal kræmmere som tidligere, så er markedet stadig yderst velbesøgt. På åbningsdagen tirsdag trodsede mange det lidt tvivlsomme vejr og fandt vej til Vildsund Marked.

Markedet løber fra 26. til 28. juli, og besøges normalt af mellem 40 og 80.000 mennesker.