Hestene har det godt

VILSUND: I år er der umiddelbart lidt flere heste på markedet sammenlignet med sidste år, men generelt så er det en nedadgående tendens for de firbenede, at de bliver handlet på et marked i klassisk forstand. Men dem, som kommer der, bliver der sørget ordentlig for. Det holder dyrlæge Asbjørn Elazar fra Nykøbing Mors Dyreklinik opsyn med.

- Det er pokkers vigtigt, at dyrene er okay. De må ikke være syge eller magre. Dem vil vi simpelthen ikke have, siger dyrlægen, som gennem en årrække har været tilknyttet som tilsynspligtig hos markedet.

Han holder øje med, at ingen af dyrene, hverken smådyr, høns eller heste, lider af smitsomme sygdomme, at de er i ordentlig foderstand, og at de på markedet har adgang til foder og vand.

Det er efterhånden ved at være en nogle år siden, at han måtte bede folk om at køre deres dyr hjem igen.

- Det er jo også i de handlendes egen interesse, at deres dyr er pæne og raske. De ved jo, at de ellers bliver sendt hjem, siger Asbjørn Elazar.

Tirsdag, som var den dag markedet åbnede, var der i følge Asbjørn Elazar et halvt hundrede heste på pladsen. Onsdag var antallet faldet ret markant.

- Det er dejligt at se, at flere af dyrene er kommet videre, siger Asbjørn Elazar.