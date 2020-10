Hev Morsø FC med ned i sølet

Hva sydthy

morsø fc

4-3

fodbold, serie 2

HURUP:HVA Sydthy vandt lørdag med 4-3 hjemme over Morsø FC i serie 2, og dermed kan Morsø FC ikke sige sig helt fri for nedrykning forud for de to sidste kampe. Morsingboerne har således fire point ned til HVA Sydthy på den plads, der udløser playoff om nedrykning.

- I dag havde vi ikke tur i den, og det er rigtig surt lige nu, siger spillende træner for Morsø FC Mickey Berg.

- Det var en lige kamp, og det kunne også sagtens være endt uafgjort, siger HVA Sydthy-træner Elo Nyholm.

Morsø FC startede opgøret med at komme foran ved Jonathan Spanggaard, men der skulle ikke gå længe, før Aleksander Søgaard fik udlignet til 1-1. Blot et minut senere bragte Kristian Falk igen udeholdet på sejrskurs, da han headede bolden i mål. I den resterende del af halvlegen var morsingboerne bedst, men fik ikke bolden i mål inden pausen.

Efter pausen fik Jonas Bojsen udlignet til 2-2, men igen gik der ikke mange minutter, før bolden igen var i HVA Sydthys mål. Denne gang var det Lukas Riis, der agerede målmager efter lidt tilfældigheder i feltet. Efter en times spil var Jonas Bojsen igen på pletten for værterne, og i det 82. minut scorede Mathias Grønkjær til 4-3 for værterne. I kampens slutfase havde Morsø FC chancerne til en fjerde scoring, men det blev altså HVA Sydthy, der vandt med 4-3.

- Vi havde ikke de små marginaler med os i dag, siger Mickey Berg.

- Der var mange små tilfældigheder, og i dag tippede det hele heldigvis vores vej, siger Elo Nyholm.

Pausestilling: 1-2

Mål: 0-1 Jonathan Spanggaard (7). 1-1 Aleksander Søgaard (18). 1-2 Kristian Falk (19). 2-2 Jonas Bojesen (46). 2-3 Lukas Riis (52). 3-3 Jonas Bojesen (62). 4-3 Mathias Grønkjær (82).