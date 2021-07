Hev uddannelse hjem med forslag til klatring på nedlagt Falck-station

THISTED:På Arkitektskolen Aarhus er et kuld nyuddannede arkitekter netop blevet sluppet løs, og en af de nye kandidater hev uddannelsen hjem med et afgangsprojekt, der tager udgangspunkt i den nedlagte Falck-station ved Østerbakken i Thisted.

Den unge mand bag er 28-årige Kasper Eithz. Han kommer oprindeligt fra Skive, men da hans familie har sommerhus i Thy og altid har surfet meget, er han kommet en del på de kanter.

Kasper Eithz var hos P+P Arkitekter i Thisted i sin praktik, hvor han arbejdede med forskellige lokale projekter, og hver morgen på vej til arbejde kørte han forbi den nedlagte Falck-station.

Han besluttede sig for at lave et afgangsprojekt, der tog udgangspunkt i klatring med Falck-stationen som centralt klatrecenter i Thisted og med klatrespots forskellige steder i naturen i Thy.

Kasper Eithz' forslag til en ombygning af den nedlagte Falck-station på Østerbakken til et klatrecenter. Det udvendige udtryk er inspireret af de indvendige former på klatrevæggene.

- Thisted Kommune brander sig meget på natur og outdoor-aktiviteter, og med klatring ville jeg bidrage med noget, der kunne gå i spænd med det, og som kunne have interesse for turister og lokale. Klatring er blevet en del af OL-programmet og er virkelig i vækst i øjeblikket, siger Kasper Eithz.

Håber, det inspirerer

For ham gav det god mening af bruge den nedlagte Falck-bygning til klatrecenter.

- Jeg valgte den bygning, fordi den har det høje tårn og ligger på et højt punkt i byen med udsigt, siger Kasper Eithz.

Kasper Eithz har arbejdet med at bevare det i forvejen lidt rå og industrielle udtryk i klatrecenteret. Han har desuden arbejdet med at få ovenlys ind i bygningen, så man klatrer op mod "den åbne himmel", ligesom når klatring foregår udenfor.

Kasper Eithz foreslår udendørs klatrespots forskellige steder i Thy.

Efter Kasper Eithz besluttede sig for at lave afgangsprojekt med den nedlagte Falck-station, blev bygningen købt, og han anser det derfor ikke som realistisk, at projektet kan foldes ud i netop den bygning nu.

- Men jeg håber, at det kan inspirere til at lave et klatrecenter et lignende sted. At visionen kan leve videre og i højere grad bringe klatring til området, siger han.

Han og kæresten, der nu er færdiguddannet læge og skal starte i job på Thisted Sygehus til september, er i gang med at flytte til Thy.