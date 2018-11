HHX i Thisted: Rektor fyret

THISTED: Rektoren for Thisted Handelsgymnasium, Mette Skydt Bjørndal, er en af seks medarbejdere på EUC Nordvest med hovedsæde i Thisted, som forleden fik en fyreseddel.

Baggrunden for afskedigelserne er det omprioriteringsbidrag, som hvert år beskærer budgettet for blandt andet uddannelsesinstitutioner med to procent.

- Der er ikke andre årsager end økonomien. Når vi reducerer den samlede aktivitetsmasse, må hele organisationen tilpasses - også ledelseslaget, og vi måtte konstatere, at gymnasieområdet var blevet for dyrt rent ledelsesmæssigt, siger Hans Chr. Jeppesen, direktør for EUC Nordvest.

Stilling bliver ikke genbesat

Rektorstillingen bliver derfor ikke genbesat, og et ledelsesteam på fire bliver reduceret til tre.

Ud over i Thisted har EUC Nordvest også handelsgymnasium i både Nykøbing og Fjerritslev, og der vil nu blive lavet en ledelsesmæssig løsning på tværs af de tre udbudssteder. I første omgang bliver Kenny Thomsen, afdelingschef for Morsø Handelsgymnasium, konstitueret som leder for hele HHX-uddannelsen på EUC Nordvest, oplyser Hans Chr. Jeppesen.

Han ønsker ikke at oplyse, hvor meget skolen vil spare som følge af de aktuelle fyringer, som i øvrigt vil ramme bredt på EUC Nordvest med afdelinger i Thisted, Nykøbing, Thyborøn og Fjerritslev.

EUC ikke friholdt

Men det er en del af en samlet reduktion på fem millioner kroner, som skolen må gennemføre som følge af omprioriteringsbidraget.

Den årlige to procents reduktion frem til 2022 rammer alle uddannelsesinstitutioner, også en erhvervsskoler som EUC Nordvest. Det på trods af regeringens udmelding om at friholde erhvervsuddannelserne for besparelserne.

- Vi får et tilskud ét år, som betyder at vi slipper for at spare nogle penge næste år på erhvervsuddannelserne. Men det er nøjagtigt to skridt frem og to tilbage, siger Hans Chr. Jeppesen.

- De folk, vi har måttet sige farvel til, er alle gode og værdifulde medarbejdere, som intet forkert har gjort, understreger direktøren.