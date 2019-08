Hilsen fra det ældste Klitmøller

KLITMØLLER: Der er ikke tale om store eller prangende arkæologiske fund.

Alligevel er det en ret betydningsfund udgravning, Museum Thy har lavet ved Vangvej - på en mark skråt over for Klitmøller Kirke, hvor der skal bygges boliger.

Der er faktisk tale om de hidtil ældste spor efter bebyggelse i Klitmøller - fra dengang, stedet i lighed med andre lokaliteter på Vestkysten var udgangspunkt for skudefart til Norge.

På marken havde en bonde sine kreaturer, og måske også får, til at græsse.

Ifølge Niels Algreen Møller, museumsinspektør ved Museum Thy, var det engang i 1600-tallet, kreaturerne satte disse fodspor i et tørvelag. Det kan han fastslå på baggrund af nogle grønglaserede potteskår, som er fundet i samme lag.

Måske var bonden plaget af sandflugt. I hvert fald er der føget sand ned i klovsporene.

- Det er på det tidspunkt, hvor sandflugten sætter ind igen, siger Niels Algreen Møller.

Sandflugten kan have været katastrofal for datidens Klitmøller-bonde. Men heldig for nutidens arkæologer, for uden dette sandfyld havde klovsporene næppe været bevaret.

Den arkæologiske undersøgelse afdækkede også en enkel rest af en bygning med en tørvevæg. Om det er en del af beboelseshus eller en staldbygning tør Niels Algreen Møller ikke sige.

Udgravningen fandt sted tæt på Vangvej og cirka 20 meter syd for Klitmøller Å.

Arkæologerne havde forinden lavet søgegrøfter gennem hele det areal, hvor der skal bygges boliger. Men det pågældende område var ifølge Niels Algreen Møller det eneste, hvor der var noget af interesse.