Hilsen fra fortiden: Gammelt træ dukkede op på stranden

NATIONALPARK THY: I sin sommerferie havde Else Østergaard, leder af Nationalpark Thy, nogle gæster med på tur ud til kysten nordvest for Lodbjerg Fyr i Sydthy. Hun kender stranden godt, men her - neden for kystskrænten på en lokalitet ved navn Gjævhul Bakke - fik hun øje på noget, hun ikke havde set før.

Et større, mørkt areal på stranden, få meter fra havstokken, viste sig at være organisk materiale - med blandt resterne af et eller flere træer, som engang i forhistorisk tid voksede i Thy.

- Jeg kunne se, at det var en stor kage af såkaldt martørv, der stammede fra kystskrænten. Og en del af det var en træstub, der så relativ frisk ud, fortæller Else Østergaard.

Hun var dog godt klar over, at træet var af ældre dato, og Else Østergaard sendte en mail til Morten Fischer Mortensen, biolog og seniorforsker ved Nationalmuseet. Og han, der tidligere har interesseret sig for Thys vegetationshistorie, valgte så i sidste uge at bruge lidt af sin sommerferie på en tur til Thy.

På en tur til stranden nordvest for Lodbjerg Fyr opdagede Else Østergaard, leder af Nationalpark Thy, resterne af et forhistorisk træ. Arkivfoto: Jens Fogh-Andersen

Ude på stranden kunne han konstatere, at der var tale om hele to træstubbe og en to meter lang træstamme i martørven. Alt sammen har siddet inde i kystskrænten, indtil en storm på et tidspunkt skyllede det ud, hvorefter det havnede nede på stranden.

- Det er kun en lille stump af stammen, der stikker op af martørven. Den er stenhård, og jeg har ikke forsøgt at grave den fri. Jeg skulle bare have et lille stykke af den til analyse, siger Morten Fischer Mortensen.

Egetræ fra stenalderen?

Ud fra disse prøver af både træstammen og de to træstubbe vil han nu kunne fastslå, hvad slags træ, der er tale om. Og hvornår de voksede her, tæt på Thys Vesterhavskyst - som dog siden dengang har flyttet sig, og træerne kan derfor godt kan have stået ret langt inde i landet.

- Umiddelbart tror jeg, at det er egetræer. Der er tidligere blevet fundet rester af egetræer i stykker af martørv, som er eroderet ud af skrænterne flere steder langs Thykysten, fortæller Morten Fischer Mortensen.

Disse tidligere fund er blevet dateret til bondestenalderen - hvilket betyder, at de voksede engang for 4-5000 år siden.

Om det også er tilfældet for det nye fund, det må en kulstof 14-analyse vise. I alle tilfælde vil det være en overraskelse, hvis træet viser sig at være ret meget nyere - for så kommer vi op i bronzealderen, hvor Thy menes at have været en egn stort set uden skov.

- Ifølge de hidtidige undersøgelser bliver der næsten træløst i Thy i bronzealderen. Dengang havde bønderne rigtig meget kvæg og ryddede derfor skoven til græsning. Den vendte ikke tilbage før i 1800-tallet, hvor der blev plantet skov for at stoppe sandflugten. Så mit bedste bud er, at de her træer er fra bondestenalderen, siger Morten Fischer Mortensen.