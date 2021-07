Himmel og jord stod i ét: Thy og Mors atter ramt af voldsomt vejr

THISTED:Torden, lyn, hagl og kraftigt regnvejr ramte Thisted by tirsdag eftermiddag lige efter kl. 14. Også på Mors er der meldinger om særdeles voldsomt vejr, herunder store regnmængder.

Tunge, sorte skyer drev ind over Thisted Bredning lige før den første tordenrumlen kunne høres i det fjerne. Bare fem minutter senere var regnen så kraftig, at bilister måtte holde ind til siden på grund af dårlig sigtbarhed.

Uvejret kommer i kølvandet på et vejrsystem, der mandag gav dobbelt skybrud nogle steder på Mors, og som gav så meget vand, at dele af både Nykøbing og Thisted i perioder stod under vand.