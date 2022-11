Historien om købmanden, der ville lukke gik landsdækkende: Nu trækker Rose i land

VESTERVIG:I september fortalte købmand Rose Borchert, at stigende udgifter til el gjorde det nødvendigt for hende at lukke Min Købmand-butikken i Vestervig til november.

Men nu har hun bestemt sig for at give butikken en chance til. I hvert fald for en stund.

- El-prisen i oktober er faldet til 27.000 kroner. Og det er det normale for måneden. Så jeg har bestemt mig for at holde butikken åbent samtidig med, at jeg vil forsøge at sælge butikken eller leje den ud, fortæller Rose Borchert, der har drevet købmandsbutik i Vestervig i 26 år.

Det var en el-pris på 100.000 kroner i august, der var årsag til den oprindelige beslutning om at lukke butikken her og nu. Historien om Rose og den galopperende el-regning gik landsdækkende, da flere medier tog den op.

Rose Borchert fortæller, at hun har kontrakt med leverandøren Dagrofa frem til marts næste år.

- Det kan godt være, at jeg fortsætter længere end det. Butikken mister jo også værdi, hvis den står tom, siger Rose Borchert.