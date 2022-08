Historisk høje fiskepriser lukker fiskefabrik

HANSTHOLM:Højere omkostninger, og ikke mindst stigende priser på de fisk, der bliver landet i Hanstholm, får fiskerivirksomheden Insula til at trække sig ud af byen.

Dermed står 23 medarbejdere uden job. De fleste vil dog kunne få arbejde på Insulas fabrik i Hvide Sande.

Lukningen kommer efter faldende fortjeneste i Insula Hanstholm A/S og et underskud på 2,1 mio. kr. efter skat i 2021. I forbindelse med offentliggørelsen af regnskabstallene i juni var der dog optimisme hos Jesper Kold Sørensen, administrerende direktør for Insulas tre fabrikker i Danmark.

- Vi er i bedring og har taget mange gode greb for at komme tilbage på sporet. Det lysner, sagde han ved den lejlighed til Nordjyske.

Men i dag må han erkende, at fremtiden nu tegner mindre lys:

- Krystalkuglen er blevet mere og mere mørk i de sidste måneder. Fiskepriserne er historisk høje, og vi har ikke kunnet finde den nødvendige betalingsvilje i markedet.

- Vi samler aktiviteterne for at kunne stå med det bedst mulige udgangspunkt i forhold til de kommende 12-24 måneder, som vi forudser bliver svært udfordrende, siger Jesper Kold Sørensen.

Fisk fra Norge

Med sin placering i Hanstholm har Insula været tæt på Nordeuropas største hvidfiskeauktion. Men forbrugerne efterspørger i dag i højere grad laks end de hvide fisk, og der bliver ikke landet laks i Hanstholm.

Trods lukningen vil Insula fortsætte med samarbejdet med Hanstholm Fiskeauktion, ligesom man vil fastholde både købs- og produktionsaktivitet i samarbejde med udvalgte seafood-kolleger i Hanstholm, fremgår det af en pressemeddelelse fra Insula.

Men som en del af en nordisk koncern med hovedsæde i Lofoten i Norge vil den danske afdeling af Insula også i højere grad købe fisk i Norge, oplyser Jesper Kold Sørensen.

- Vi er en del af en nordisk familie, som har direkte adgang til den hvide fisk. Vi kigger selvfølgelig på, hvilke muligheder vi har internt, så det er en del af ligningen, at vi - som et supplement til Hanstholm Fiskeauktion - i højere grad trækker på de af vores kolleger, som sidder tæt på fisken i Norge, siger direktøren.

Den nordiske koncern etablerede sig i Hanstholm i 2018 med opkøb af Famm Seafood.

Job i Hvide Sande

Ud over i Hanstholm har Insula i Danmark fabrikker i Frederikshavn og Hvide Sande, og hovedparten af de 23 medarbejdere i Hanstholm får tilbud om job et af de to steder - dog primært i Hvide Sande.

- Hvis de rækker hånden op, så er der job i Hvide Sande. Det er her, vi har brug for arbejdskraften, og for folk med de kompetencer, som medarbejderne i Hanstholm har, siger Jesper Kold Sørensen.

Insula forventer at være ude af lokalerne på Kai Lindbergsgade i Hanstholm med udgangen af oktober.