Historisk kirkegård skændet: - Jeg blev så arrig

VORUPØR:Gravermedhjælper Anders Christian Thomsen blev rigtig vred, da han onsdag kom ud på Vorupør Kirkegård.

Sammen med en kollega var han taget ud for at beskære buske og træer omkring den historiske kirkegård. Her opdagede han, at én af kirkegårdens gravsten manglede sit kors på toppen.

4 På toppen af den hvide marmorsten fra 1888 skulle være et kors. Foto: Anders Christian Thomsen

Det var ikke mere end en uge siden, Anders Christian Thomsen sidst havde været en tur forbi kirkegården, så han studsede lidt over det.

- Sidst, jeg var der, havde jeg tænkt ved, at stenen stod rigtig flot. Det er en af kirkegårdens flotteste gravsten, lavet i hvid marmor. Og den står lige så flot som dengang, den blev sat der i 1888, siger han og tilføjer:

- Først tænkte jeg, at det måske var en turist, der ville have en souvenir.

Men efterhånden som han gik rundt på kirkegården kunne han se, at flere porcelænsduer på forskellige sten var smadret, samt at en sten var væltet ned af sin sokkel.

Der gik det op for ham, at der i virkeligheden var tale om hærværk.

- Jeg blev så arrig. Min kollega sagde godt nok, at det ikke kunne betale sig at melde det til politiet, men jeg synes ikke, vi skal lade den slags sidde overhørig, siger Anders Christian Thomsen.

Derfor greb han røret og meldte sagen til Thisted Politi. For selvom der er tale om en museumskirkegård, hvor der altså ikke står nogle nyligt efterladte, der kan blive ramt af hærværket, så har kirkegården stadig en lokalhistorisk betydning.

- Det er jo vores allesammens. Mange af dem, der kommer fra Vorupør, har jo forfædre, der ligger deroppe, siger han og fortsætter:

- Vi kan mange gode historier om dem, der ligger deroppe, og det er dejligt at kunne fortælle om, når folk kommer og spørger. Så det gør lidt ondt at se, at nogen behandler det på den her måde, siger Anders Christian Thomsen.

Han håber, at lidt omtale af sagen i medierne kan være med til at få folk til at være opmærksomme, når de besøger kirkegården.

- Vi gravere går og passer på kirkegården og forsøger at værne om den. Jeg går selv en del op i det, og har oldeforældre til at ligge deroppe. Så jeg håber, folk vil holde lidt ekstra øje.

Thisted Politi oplyser, at det vil koste i omegnen af 10.000 kr. at udbedre skaderne på de ødelagte sten. Hærværket er sket mellem 28. september til 6. oktober.